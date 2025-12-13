Этот советский автомобиль имел уникальную для своего времени опцию

«За рулем» указал на главную особенность ЗИС-101 — наличие отопителя

Первый советский серийный представительский автомобиль ЗИС-101, выпускавшийся в 1936–1940 годах, имел уникальную по тем временам особенность: его комфортабельный кузов был снабжен отопителем.

Первыми новшество смогли оценить чиновники и представители творческой элиты, которых обслуживали такие машины. Впрочем, формально «теплый» ЗИС можно было выиграть и в лотерею.

ЗИС-101

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Интересная конструкция стеклоподъемников бронированного ЗИС-115 Сталина описана здесь.

«За рулем» можно читать и в MAX