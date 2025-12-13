#
Этот советский автомобиль имел уникальную для своего времени опцию

«За рулем» указал на главную особенность ЗИС-101 — наличие отопителя

Орган власти: полная история первого серийного лимузина СССР

Первый советский серийный представительский автомобиль ЗИС-101, выпускавшийся в 19361940 годах, имел уникальную по тем временам особенность: его комфортабельный кузов был снабжен отопителем.

Первыми новшество смогли оценить чиновники и представители творческой элиты, которых обслуживали такие машины. Впрочем, формально «теплый» ЗИС можно было выиграть и в лотерею.

ЗИС-101
ЗИС-101
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Интересная конструкция стеклоподъемников бронированного ЗИС-115 Сталина описана здесь.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Фото:Wikimedia
13.12.2025 
Фото:Wikimedia
