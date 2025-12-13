Этот советский автомобиль имел уникальную для своего времени опцию
Первый советский серийный представительский автомобиль ЗИС-101, выпускавшийся в 1936–1940 годах, имел уникальную по тем временам особенность: его комфортабельный кузов был снабжен отопителем.
Первыми новшество смогли оценить чиновники и представители творческой элиты, которых обслуживали такие машины. Впрочем, формально «теплый» ЗИС можно было выиграть и в лотерею.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
