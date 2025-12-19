#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Самые редкие Москвичи — 12 уникальных машин

Эксперт Канунников рассказал про единичные экземпляры автомобилей Москвич

Знаменитая и уважаемая марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями. Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

Заглянем в лавку московских древних редкостей…

В конце 1940-х на МЗМА создали несколько преемников Москвича-400 — облагороженных, рестайлинговых, как сказали бы теперь, опытных образцов. В серию ни один новый седан так и не пошел, но из двух в 1951-м соорудили симпатичные купе. В производство их не планировали (жаль — по-моему, очень симпатично), а предназначали для спорта. Ведь гонки в стране в начале 1950-х были на подъеме. На автомобили ставили серийный, но форсированный до 33 л.с. (стандартный развивал 23 л.с.) мотор, а потом экспериментальный агрегат в 37 л.с. Автомобиль достигал приличных для машин такого класса 123 км/ч.
Жизнь одного из рестайлинговых Москвичей конца 1940-х, превратившегося в 1951-м в купе, оказалась особенно долгой. Из купе в 1954-м получился родстер Москвич-404. На заводе тогда ничто не пропадало, а многое шло в… спорт. На 404-й ставили экспериментальный верхнеклапанный двигатель с четырьмя карбюраторами (обычная практика для спортивных автомобилей тех лет), развивающий 58 л.с. при 4750 об/мин. На таком автомобиле заводские гонщики завоевали серебро, а потом бронзу чемпионатов СССР. В 1957-м родстер получил форсированный до 70 л.с. мотор Москвич-407. Машину выводили на трассы аж до 1964 года. А потом, как водится, отправили в утиль.
Москвич-400-421 мог бы войти в историю как первый отечественный серийный универсал. Машину сделали в модном тогда стиле woodie – с деревянными панелями кузова. Впрочем, мода эта распространилась по Европе, в основном, из-за послевоенной нехватки металла. Увы, МЗМА был не в состоянии освоить эту модель, куда нужней были фургоны, серийное производство которых и начали. А опытных универсалов 400-421 сделали, вероятно, не более десяти.
Прототип первого в СССР серийного универсала на базе седана Москвич-402 сделали трехдверным, поскольку сначала на заводе проектировали фургон, но по указанию сверху переключились на универсал. Кстати, очень многие европейские универсалы в 1950–1970-е были именно трехдверными. У московского прототипа были удлинены, по сравнению с седаном Москвич-402, передние двери. Фургон на МЗМА чуть позже тоже сделали. А универсал Москвич-423 в серию пошел все-таки пятидверным со стандартными дверями.
Спорту на МЗМА в 1950–1970-е уделяли внимания больше, чем на любом из советских автозаводов. В 1962-м по проекту И. Гладилина и Л. Шугурова на основе Москвича-407 построили два максимально облегченных двухдверных автомобиля с серийными по конструкции подвесками и тормозами. Москвич-407 купе оснащали 1,4-литровыми двигателями моделей 407 и 408 мощностью 76 л.с., затем 81 л.с. Как водится, ни один автомобиль не сохранился, но существует очень приличная копия.
В рамках модернизации Москвича-412 в самом начале 1970-х построили несколько экспериментальных машин, в том числе такой седан Москвич-3-5-4 и унифицированный с ним универсал Москвич-3-5-3. Облагородили салон, убрали запасное колесо в пол багажника... Пробовали мотор объемом 1,7 л. Работы над этим семейством продолжали еще несколько лет, пока не стало ясно, что поезд ушел и надо делать другой автомобиль.
Вроде бы обычные автомобили семейства Москвич-2140/2137/2734. Но это версии с прибавкой числа 72 к индексам и, соответственно, с правым рулем. Такие прототипы сделали, памятуя короткий успех Москвичей семейства 412 в Великобритании в начале 1970-х. Но интереса к следующему семейству в Туманном Альбионе не было, а потому «праворукие» Москвичи остались прототипами.
На долгом и тернистом пути к Москвичу-2141 создали несколько разных прототипов. Второй, как и первый, имел в основе французский хэтчбек Simca, но все же отличался от него, имел отечественный двигатель и надпись Golden Ring на боковине. До начала выпуска Москвича-2141 оставалось восемь лет…
Этот автомобиль к АЗЛК имеет опосредованное отношение. «Санитарку» из удлиненного более чем на полметра «сорок первого» соорудили в Югославии. Сделали вроде бы даже небольшую партию таких машин. Позже по скользкому пути удлинения Москвичей пошел и завод, сооружая неуклюжих и мало кому нужных Князей и Калит.
Простейший грузопассажирский автомобиль по типу ИЖ-27156 на базе Москвича-2141 сделали совместно с КАМАЗом. Но такой универсал, как, впрочем, и иной, в серии так и не появился.
Москвич-2141 КР называли на заводе белой вороной. Вероятно, не только за «каркающий» индекс, но и за белый цвет. Среднемоторный автомобиль оснастили 2,0-литровым двигателем УЗАМ с двумя карбюраторами Weber мощностью 175 л.с. Машину построили в 1988-м, когда, казалось, на трассы международных ралли совсем скоро выйдут совсем новые советские автомобили.
Москвич-2144 Истра – взгляд на автомобиль 2000 года из самого начала 1990-х. Конечно, взгляд немного наивный, но дизайнерский порыв все равно вызывает уважение.
  • Москвич М90 какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть? «За рулем» рассказал о конструктивных особенностях нового кроссовера Москвич М90.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 19185
19.12.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2