#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda Karoq
22 декабря
Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого
В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda...
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
22 декабря
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
Эксперт Бойко рассказала, что будет с...
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
22 декабря
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
Autonews опубликовал список китайских...

15 самых страшных концептов

«За рулем» составил рейтинг сомнительных с точки зрения автомобильного дизайна прототипов

Приходится недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял такое?

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Задачи концепт-каров условно можно разделить на две группы. Первая — отработка новых технологий. Вторая — демонстрация новых тенденций в дизайне компании.

Если не считать тех концептов, которые являются предсерийными образцами, то в остальных случаях дизайнеров заносит слишком сильно. Не удивлюсь, если за эти «шедевры» авторов еще и поощряли — вместо того, чтобы заставить все переделывать.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

Мы намеренно не стали брать примеры от частных мастерских, а рассмотрим «жутко» красивые концепты и прототипы от известных производителей. Конечно, с этим списком можно поспорить, ибо дизайн всегда дело вкуса. Но подобрать нужные эпитеты к некоторым автомобилям из этой подборки (см. ниже) не позволяли рамки цензуры.

  • Самые редкие Москвичи — 12 уникальных машин: эксперт Канунников рассказал про единичные экземпляры автомобилей Москвич.
ИЖ-19 «Старт» — начнем мы с нашего автопрома. Ижевские конструкторы всегда отмечались смелыми решениями. Достаточно вспомнить первый в СССР серийный хэтчбек. Точнее даже лифтбек — Иж-2125 «Комби». Который был удачен и с точки зрения дизайна. Но были и провалы — построенный на 412-м шасси хэтчбек Иж-19 «Старт» можно назвать смелым, но несимпатичным. Странный силуэт еще больше усложняла оптика — вместо традиционного блока фар спереди пришлось ставить четыре круглых. Других просто не было. Результат — на лице!
Еще в 70-х годах на АЗЛК вовсю шли работы над новым семейством автомобилей. К чему все привело, мы знаем. Москвич-2141 во многом походил на французскую Simca. Но ни о каком копировании речи нет. А в 1975-м году выпустили первый прототип с передним приводом — Москвич С-1. Машина интересная с точки зрения техники, но внешность… оставляет желать лучшего.
В конце 90-х в Нижнем решили создать семейство внедорожников под громким именем «Атаман». Кабина от грузового ГАЗ-3307, оптика от «десятой» Волги, задние фонари от ГАЗели — «Атаман» лепили из того, что было. Результат закономерен — сказать, что концепт выглядит пропорциональным, значит проявить безудержный оптимизм.
«Чудили» и в Тольятти. Хотя, справедливости ради, откровенные уродцы из вазовских ворот выходили редко. В конце 90-х некоторые компании окончательно потеряли границы разумного, экспериментируя в сфере модного на тот момент биодизайна. И Лада была в этом деле не последней — концепт с именем «Рапан» дебютировал на Парижском автосалоне 98-го. Причудливые формы, напоминающие ракушку моллюска, с явным перебором в количестве секторов окон. Странность силуэта лишь усиливали стандартные маленькие колеса.
Еще один странный концепт-кар носил имя Peter Turbo и появился в конце 2000 года. Как и «Рапан», он был показан на Парижском автосалоне. Проблема в том, что концепт «из будущего» выглядел устаревшим. Многоярусная структура кузова вкупе со стеклянным колпаком крыши — подобные образы встречались в фантастических рисунках 60-х. Но никак не на пороге XXI века.
Думаете, что только у нас рождались уродцы? А вот и нет! В 1991-м году на Франкфуртском салоне был представлен концепт BMW Z11. В то, что этот электромобиль создан легендарным баварским производителем, верится с трудом. Но изгиб Хофмайстера и характерные «ноздри» спереди говорят, что это правда.
Но баварцы на этом не успокоились, и через два года родили еще одну «электричку» — Z15. Похоже, что роды прошли с осложнениями, ибо внешность этого электромобиля также ничем не напоминает классические BMW. При виде этой модели возникает только один вопрос — как это развидеть?
Порой с поиском ностальгических ноток своего же прошлого можно сильно наломать дров. Больше многих в этом преуспел американский Buick. Можно долго искать что-то притягательное в облике Signia 1998-го года. Кроме ассоциаций с детским рисунком, ничего в голову не приходит.
У нашего Рапана был очень сильный конкурент за океаном. Вышедший в 1994-м году Plymouth Exspresso — настоящий концентрат всех неудач биодизайна 90-х. Сложно поверить, что этот автомобиль той же марки, что подарила нам легендарные Fury или Road Runner.
Что будет, если к тостеру приделать колесики? В Honda попытались найти ответ на эту задачу концептом 1999 года под названием Fuya-jo. Тот случай, когда комментарии излишни.
Ну куда же без Ситроена? Французы знают толк в эпатаже, который иногда выходит за все рамки. В 2007-м году представили концепт под названием C-Cactus. У-ужасно! Слава богу, серийный «Кактус» имеет мало общего с этим прототипом и получился действительно стильной и очень интересной моделью.
Занесло в наш список и Mercedes-Benz, который также нередко рождал странные прототипы. В начале 2000-х в Штутгарте стали активно играть со стилизацией носовой части болида Формулы-1. Желание понятно, тем более в конце 90-х и начале 2000-х тандем Mclaren-Mercedes был в лидерах гоночной серии. Но подобные эксперименты не всегда оказывались удачными. Как, например, в случае концепт-кара Vision SLA, ставшего предвестником будущего SLK. Хорошо, что серийная машина выглядела иначе.
Еще один яркий пример того, когда ты рад тому, что серийная машина не имеет ничего общего с концептом. Renault Modus 2 был показан в 2000 году и шокировал круглым наростом кабины, а вот серийный Modus оказался очень симпатичным компактным минивэном.
В начале века корейские производители еще находились в поиске своего стиля и порой создавали концепты на базе серийных моделей — именно для поиска новых дизайнерских решений. Иногда поиск заводил в тупик. Mountaineer сделан из серийного Santa Fe и напоминает результат неудачной пластической операции, настолько его передок диссонирует с обликом автомобиля в целом.
Поручили создать дизайн итальянскому дизайнерскому ателье — что может пойти не так? Наверняка именно об этом думали в Subaru, когда искали новое направление в стиле и доверили создание концепта WX-01 знаменитому ателье I.DE.A из Турина. Результат недостоин ни легендарной японской марки, ни дизайн-студии из Италии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:компании-производители
Количество просмотров 85
22.12.2025 
Фото:компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0