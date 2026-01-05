#
Куда жаловаться на светофор, провоцирующий ДТП
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
Интерьер Suzuki Across
Раньше этот кроссовер был клоном Toyota RAV4 — теперь он совсем другой
Suzuki представил на Сейшельских островах...

Китай осваивает новый тип кузова: смотрим и удивляемся!

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировали два стильных шутинг-брейка

Европа – последний оплот универсалов. Но и там они сдаются под натиском кроссоверов.

Автоновинки 2026 года: самое интересное из Китая

Тем удивительнее, что понемногу машины этого сегмента начинают появляться у китайских производителей. В Гуанчжоу показали два очень стильных и очень больших шутинг-брейка. В пятидверки превратились седаны Exlantix ES и Stelato S9 (совместный бренд BAIC и Huawei).

Лично мне в таком формате, конечно, ближе дизельный «немец». Но в нынешних реалиях, видимо, останутся только гибридные и электрические «китайцы». Спрос на них есть. Например, марка Stelato в августе объявила, что собрала на S9T немыслимые 20 тысяч заказов всего за сутки.

Exlantix ES
Exlantix ES

Стенды некитайских марок с каждым следующим салоном привлекают всё меньше публики. Это заметно. Судя по их экспозициям, они разыгрывают в неравной борьбе с китайцами последний козырь – долгую историю.

Stelato S9
Stelato S9
Вот и в Гуанчжоу фирма Audi выставила одну из музейных машин, а Mercedes-Benz придумал ретроспективу решеток радиатора. У BMW в отсутствие новых моделей всю сцену занял огромный макет цифрового кокпита под названием Panoramic iDrive. Решили удивить Китай медиасистемой? Вы серьезно?

Макет цифрового кокпита от BMW – Panoramic iDrive
Макет цифрового кокпита от BMW – Panoramic iDrive
