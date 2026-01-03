Этот лайфхак вернет сиденьям вашего автомобиля заводскую упругость
Заметил, что в спинке водительского кресла седана Renault Logan сильно провалилась зона поясницы.
При вскрытии спинки обнаружил, что лопнула заводская сварка в месте крепления планки и каркаса.
Чтобы не заморачиваться со сваркой, просверлил два отверстия в планке, а также два сквозных отверстия в трубчатом каркасе с одной стороны и закрепил на два самореза с пресс-шайбой. Для надежности то же самое проделал с другой стороны.
Д. Соколов, республика Карелия
Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне вы найдете тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX