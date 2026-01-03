#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На эти штрафы очень легко «нарваться» в зимнее время
3 января
На эти штрафы очень легко «нарваться» в зимнее время
Перечислены пять распространенных штрафов для...
«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана
3 января
«Пенсионерская схема» при покупке машины: как избежать обмана
Автоюрист Радько: При покупке авто нужно брать...
Сколько стоит новая Нива на Ближнем Востоке?
3 января
Сколько стоит новая Нива на Ближнем Востоке?
Названа цена нового внедорожника Niva Legend у...

Этот лайфхак вернет сиденьям вашего автомобиля заводскую упругость

Читатель «За рулем» нашел способ починить автомобильное кресло саморезами

Заметил, что в спинке водительского кресла седана Renault Logan сильно провалилась зона поясницы.

Рекомендуем
Устает спина в авто? Просто доработайте сиденье

При вскрытии спинки обнаружил, что лопнула заводская сварка в месте крепления планки и каркаса.

Чтобы не заморачиваться со сваркой, просверлил два отверстия в планке, а также два сквозных отверстия в трубчатом каркасе с одной стороны и закрепил на два самореза с пресс-шайбой. Для надежности то же самое проделал с другой стороны.

Д.Соколов, республика Карелия

Ремонт кресла Renault Logan с помощью саморезов
Отремонтированная спинка кресла

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне вы найдете тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:Д. Соколов
Количество просмотров 9
03.01.2026 
Фото:Д. Соколов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+2