Этот лайфхак вернет сиденьям вашего автомобиля заводскую упругость

Читатель «За рулем» нашел способ починить автомобильное кресло саморезами

Заметил, что в спинке водительского кресла седана Renault Logan сильно провалилась зона поясницы.

При вскрытии спинки обнаружил, что лопнула заводская сварка в месте крепления планки и каркаса.

Чтобы не заморачиваться со сваркой, просверлил два отверстия в планке, а также два сквозных отверстия в трубчатом каркасе с одной стороны и закрепил на два самореза с пресс-шайбой. Для надежности то же самое проделал с другой стороны.

Д. Соколов, республика Карелия

Ремонт кресла Renault Logan с помощью саморезов Отремонтированная спинка кресла

