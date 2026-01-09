Кроссоверы Kia получили новый фирменный стиль
У Kia одновременно сменили поколение кроссоверы Seltos и Telluride. Дизайн – в свежем фирменном стиле. И оба слегка подросли в размерах.
Kia Seltos 2026
Seltos вырос в длину на 45 мм, до 4430. В линейке сохранились «внедорожная» и «спортивная» версии с приставками X–Line и GT-Line соответственно.
Заявлены атмосферник 2.0 (149 л. с.) и турбомотор 1.6 (180 или 193 л. с.). С ними сочетаются 6‑ступенчатая механика, 7‑скоростной преселективный робот или классический автомат на 8 передач. В качестве опции есть полный привод. Позже появятся гибрид и электромобиль.
Kia Telluride 2026
Telluride прибавил 58 мм, доведя длину до 5060 мм. Наряду с базовой версией есть две «внедорожные».
X–Line – это только соответствующий внешний антураж. А вот в исполнении X‑Pro покупатели получат увеличенный до 230 мм клиренс, шины с внедорожным рисунком протектора, мощные буксировочные проушины, дополнительную оптику. За доплату обогрев поставят даже на третий ряд сидений.
Атмосферник 3.8 из гаммы исключен. Турбо-«четверка» 2.5 развивает 278 сил и работает с 8‑ступенчатым автоматом. В составе гибрида с двумя электромоторами установлен этот же двигатель. Отдача такой установки – 334 л. с. Автомат – 6‑ступенчатый.
