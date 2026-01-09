#
>
Aito M8
9 января
По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом
Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за...
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
9 января
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
Chery заявила, что не планирует объединяться с...
Baojun Huajing S
9 января
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи
Huawei и SAIC-GM-Wuling представили...

Эта машина могла ездить по рельсам: для чего ее построили?

«За рулем» вспомнил историю создания железнодорожной дрезины Дукс

Российский завод Дукс производил не только автомобили и паромобили, но и дрезины.

Загадка: сколько лет шлагбауму в России?

Злые языки говорят, что подобный заказ поступил от старшего брата основателя компании, который служил на Варшавско-Петербургской железной дороге начальником станции.

Мол, поблизости у него были две дачи, а потому потребовался транспорт, который мог бы перемещаться как по шоссе, так и по рельсам. Возможно, именно поэтому в самом начале ХХ века и появилась дрезина Дукс с мотором мощностью 24 л.с. объемом 4,4 л.

Дрезина Дукс
Дрезина Дукс

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
09.01.2026 
Фото:из архива «За рулем»
