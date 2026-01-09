Эта машина могла ездить по рельсам: для чего ее построили?

«За рулем» вспомнил историю создания железнодорожной дрезины Дукс

Российский завод Дукс производил не только автомобили и паромобили, но и дрезины.

Злые языки говорят, что подобный заказ поступил от старшего брата основателя компании, который служил на Варшавско-Петербургской железной дороге начальником станции.

Мол, поблизости у него были две дачи, а потому потребовался транспорт, который мог бы перемещаться как по шоссе, так и по рельсам. Возможно, именно поэтому в самом начале ХХ века и появилась дрезина Дукс с мотором мощностью 24 л. с. объемом 4,4 л.

Дрезина Дукс

