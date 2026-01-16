Кабина, рама, подвески, тормоза: как менялись в 80-х минские грузовики

Эксперт «За рулем» наглядно показал все отличия МАЗ‑5337 и МАЗ‑5335

МАЗ‑5335 – базовый бортовой грузовик модернизированного МАЗ‑500, выпуск которого изначально стартовал в 1963 году.

Машины с новым четырехзначным индексом делали с 1978 года, а проектировать их начали еще в конце 1960‑х годов.

Первый прототип сделали в 1973 году, но работы шли трудно. Мелкосерийное производство трехосного седельного тягача МАЗ‑6422 начали в 1978‑м. А новый базовый двухосный грузовик МАЗ‑5337, сменивший МАЗ‑5335, стартовал только в 1987 году.

МАЗ‑5335

МАЗ‑5335 получил кабину, лишь немного модернизированную по сравнению с МАЗ‑500.

Раму МАЗ‑5335, по сравнению ­с семейством МАЗ‑500, не меняли.

Колесная база – 3950 мм

– 3950 мм Снаряженная масса – 7150 кг

– 7150 кг Грузоподъемность – 8700 кг

Интерьер кабины МАЗ‑5335, по сравнению с МАЗ‑500 1963 года, изменился не сильно.

Передняя подвеска МАЗ‑5335 на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска МАЗ‑5335 – без амортизаторов, с дополнительными рессорами, так называемыми ­подрессорниками.

На МАЗ‑5335 – стандартная тормозная система с пневмоприводом.

МАЗ‑5337

Через десяток лет МАЗ‑53371 оснастили совершенно новой, современной кабиной.

В новом семействе появился грузовик и с «дневной» кабиной – без спальника. Именно эта версия МАЗ‑5337 формально считалась базовой. Кабина МАЗ‑5337 просторней, с лучшей обзорностью. Автомобиль получил новые сиденья, руль, панель приборов.

Масса МАЗ‑53371 выросла на 725 кг, грузоподъемность – на 700 кг, поэтому раму грузовика усилили.

Колесная база – 3950 мм

– 3950 мм Снаряженная масса – 6425 кг

– 6425 кг Грузоподъемность – 8000 кг

Передняя подвеска МАЗ‑5337 по общей схеме повторяла предыдущую, но обрела стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска грузовиков нового семейства, как и передняя, со стабилизатором.

Новое семейство получило обновленную двухконтурную тормозную систему.

На МАЗ‑5337 стоял практически тот же мотор, как на МАЗ‑5335, но немного модернизированный.

Двигатель – ЯМЗ‑236, дизельный V6

– ЯМЗ‑236, дизельный V6 Рабочий объем – 11,15 л (130×140 мм)

– 11,15 л (130×140 мм) Степень сжатия – 16,5

– 16,5 Мощность – 180 л. с. при 2100 об/мин

Коробка передач МАЗ‑5337 такая же, как на модели 5335, – пятиступенчатая (5,26/2,90/1,52/1,0/0,66). На обеих машинах устанавливали стандартное двухдисковое сцепление.

Как чаще всего и бывало, обновление грузовиков МАЗ шло поэтапно. Новая кабина, обновленная рама, переработанные подвески и тормоза МАЗ‑5337 стали только первым, но очень важным этапом коренной модернизации минских автомобилей, которая продолжалась еще несколько лет.

