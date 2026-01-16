Кабина, рама, подвески, тормоза: как менялись в 80-х минские грузовики
Эксперт «За рулем» наглядно показал все отличия МАЗ‑5337 и МАЗ‑5335
МАЗ‑5335 – базовый бортовой грузовик модернизированного МАЗ‑500, выпуск которого изначально стартовал в 1963 году.
Машины с новым четырехзначным индексом делали с 1978 года, а проектировать их начали еще в конце 1960‑х годов.
Первый прототип сделали в 1973 году, но работы шли трудно. Мелкосерийное производство трехосного седельного тягача МАЗ‑6422 начали в 1978‑м. А новый базовый двухосный грузовик МАЗ‑5337, сменивший МАЗ‑5335, стартовал только в 1987 году.
МАЗ‑5335
МАЗ‑5335 получил кабину, лишь немного модернизированную по сравнению с МАЗ‑500.
Раму МАЗ‑5335, по сравнению с семейством МАЗ‑500, не меняли.
- Колесная база – 3950 мм
- Снаряженная масса – 7150 кг
- Грузоподъемность – 8700 кг
Интерьер кабины МАЗ‑5335, по сравнению с МАЗ‑500 1963 года, изменился не сильно.
Передняя подвеска МАЗ‑5335 на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами.
Задняя подвеска МАЗ‑5335 – без амортизаторов, с дополнительными рессорами, так называемыми подрессорниками.
На МАЗ‑5335 – стандартная тормозная система с пневмоприводом.
МАЗ‑5337
Через десяток лет МАЗ‑53371 оснастили совершенно новой, современной кабиной.
В новом семействе появился грузовик и с «дневной» кабиной – без спальника. Именно эта версия МАЗ‑5337 формально считалась базовой.
Кабина МАЗ‑5337 просторней, с лучшей обзорностью. Автомобиль получил новые сиденья, руль, панель приборов.
Масса МАЗ‑53371 выросла на 725 кг, грузоподъемность – на 700 кг, поэтому раму грузовика усилили.
- Колесная база – 3950 мм
- Снаряженная масса – 6425 кг
- Грузоподъемность – 8000 кг
|
Передняя подвеска МАЗ‑5337 по общей схеме повторяла предыдущую, но обрела стабилизатор поперечной устойчивости.
Задняя подвеска грузовиков нового семейства, как и передняя, со стабилизатором.
Новое семейство получило обновленную двухконтурную тормозную систему.
На МАЗ‑5337 стоял практически тот же мотор, как на МАЗ‑5335, но немного модернизированный.
- Двигатель – ЯМЗ‑236, дизельный V6
- Рабочий объем – 11,15 л (130×140 мм)
- Степень сжатия – 16,5
- Мощность – 180 л. с. при 2100 об/мин
Коробка передач МАЗ‑5337 такая же, как на модели 5335, – пятиступенчатая (5,26/2,90/1,52/1,0/0,66).
На обеих машинах устанавливали стандартное двухдисковое сцепление.
Как чаще всего и бывало, обновление грузовиков МАЗ шло поэтапно. Новая кабина, обновленная рама, переработанные подвески и тормоза МАЗ‑5337 стали только первым, но очень важным этапом коренной модернизации минских автомобилей, которая продолжалась еще несколько лет.
Фото:из архива «За рулем»
