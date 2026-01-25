С крюком и стрелой: особая модификация «козлика»

«За рулем» рассказал о технических особенностях автокрана на базе ГАЗ-69

На базе внедорожника ГАЗ‑69 во все времена создавалось огромное количество модификаций – от самосвалов и транспортеров до снегоочистителей и автокранов.

Зачастую переоборудование проводилось где-то в мастерских, а потому масштаб производства был единичным.

По имеющимся сведениям, автокран на базе ГАЗ‑69 с вылетом стрелы более трех метров и высотой подъема крюка свыше шести метров мог работать с грузами массой до 250 кг. Все подвижные элементы крана имели гидропривод.

Ориентировочно, такой ­автомобиль построили в начале 60‑х годов.

Модель автокрана на базе ГАЗ-69

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О необычных и редких модификациях легендарного «Запорожца» рассказано тут.