С крюком и стрелой: особая модификация «козлика»
На базе внедорожника ГАЗ‑69 во все времена создавалось огромное количество модификаций – от самосвалов и транспортеров до снегоочистителей и автокранов.
Зачастую переоборудование проводилось где-то в мастерских, а потому масштаб производства был единичным.
По имеющимся сведениям, автокран на базе ГАЗ‑69 с вылетом стрелы более трех метров и высотой подъема крюка свыше шести метров мог работать с грузами массой до 250 кг. Все подвижные элементы крана имели гидропривод.
Ориентировочно, такой автомобиль построили в начале 60‑х годов.
