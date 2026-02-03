#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Сломать не удалось: наш Москвич глазами западной прессы

Эксперт «За рулем» рассказал, как иностранные журналисты оценивали Москвич-408

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает историю появления моделей Москвич-408 и -412.

Рекомендуем
Fiat? BMW? Opel? — с чего срисовали Москвич-408/412

Он напоминает, что Москвич-408 начали проектировать на МЗМА в 1959-м, первый образец собрали 1 июля 1960 года, а серийное производство, после многочисленных дизайнерских и технических поисков, начали в сентябре 1964-го. Модель, хоть и взяла многое от предшественников, оказалась для завода настоящим прорывом и воспринималсь общественностью как действительно модный автомобиль.

Вскоре Москвич-408 пошел и на экспорт.

Как отзывались о советской новинке западные журналисты?

Сергей Канунников, обозреватель «»За рулем»:

– Зарубежные отзывы о 408‑м были в целом благожелательные, но встречались и критические. В 1968 году шведы из журнала Teknikens Varld, проехав за пару дней 1240 км по самым плохим дорогам, которые смогли найти, писали: «Автомобиль шел небыстро, но мягко. Правда, синхронизаторы в коробке не всегда срабатывали четко... Нам так и не удалось сломать машину».

Британский журнал Motor назвал Москвич‑408 «парадоксальным автомобилем, конструкция которого хороша, но пренебрежение вибрациями и шумами коробки передач, тугая педаль тормоза и медленный разгон лишают борщ сметаны».

А журнал Autocar констатировал: «Некоторые характеристики машины вполне современны: водитель сидит удобно и высоко, обзорность хороша, площадь остекления велика... Некоторые органы управления сделаны топорно, но расположены вполне удобно... Мы полагаем, что автомобиль создан ездить по дорогам с плохим покрытием на протяжении большей части своей жизни, и ход безусловно хорош – с мягкими пружинами и амортизаторами, которые лучше отрабатывают на отбой, чем на сжатие. На хороших дорогах присутствует иногда вертикальная раскачка».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В конечном счете, отмечает эксперт, надежный и недорогой 408‑й способствовал росту экспорта – в 1966 году продали более 42 тысяч машин, что составляло 55% годового выпуска. Чем отличались экспортные версии от обычных? Как воспринимали Москвич-408 и Москвич-412 в СССР и постсоветской России? Какие секреты до сих пор хранят эти легендарные модели?

Обо всем этом – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «На спор с самим собой» из журнала «За рулем» № 02 за 2026 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 5320
03.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0