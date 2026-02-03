Сломать не удалось: наш Москвич глазами западной прессы

Эксперт «За рулем» рассказал, как иностранные журналисты оценивали Москвич-408

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает историю появления моделей Москвич-408 и -412.

Он напоминает, что Москвич-408 начали проектировать на МЗМА в 1959-м, первый образец собрали 1 июля 1960 года, а серийное производство, после многочисленных дизайнерских и технических поисков, начали в сентябре 1964-го. Модель, хоть и взяла многое от предшественников, оказалась для завода настоящим прорывом и воспринималсь общественностью как действительно модный автомобиль.

Вскоре Москвич-408 пошел и на экспорт.

Как отзывались о советской новинке западные журналисты?

Сергей Канунников, обозреватель «»За рулем»:

– Зарубежные отзывы о 408‑м были в целом благожелательные, но встречались и критические. В 1968 году шведы из журнала Teknikens Varld, проехав за пару дней 1240 км по самым плохим дорогам, которые смогли найти, писали: «Автомобиль шел небыстро, но мягко. Правда, синхронизаторы в коробке не всегда срабатывали четко... Нам так и не удалось сломать машину».

Британский журнал Motor назвал Москвич‑408 «парадоксальным автомобилем, конструкция которого хороша, но пренебрежение вибрациями и шумами коробки передач, тугая педаль тормоза и медленный разгон лишают борщ сметаны».

А журнал Autocar констатировал: «Некоторые характеристики машины вполне современны: водитель сидит удобно и высоко, обзорность хороша, площадь остекления велика... Некоторые органы управления сделаны топорно, но расположены вполне удобно... Мы полагаем, что автомобиль создан ездить по дорогам с плохим покрытием на протяжении большей части своей жизни, и ход безусловно хорош – с мягкими пружинами и амортизаторами, которые лучше отрабатывают на отбой, чем на сжатие. На хороших дорогах присутствует иногда вертикальная раскачка».

В конечном счете, отмечает эксперт, надежный и недорогой 408‑й способствовал росту экспорта – в 1966 году продали более 42 тысяч машин, что составляло 55% годового выпуска. Чем отличались экспортные версии от обычных? Как воспринимали Москвич-408 и Москвич-412 в СССР и постсоветской России? Какие секреты до сих пор хранят эти легендарные модели?

Обо всем этом – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

