Как делать меньше остановок в пути — здоровый лайфхак
— Что, опять остановка?
— Да, опять!
— Слушай, может, к врачу? Ты уже четвертый раз останавливаешься...
— Да нормально все! Просто много воды выпил.
— Какой воды? Мы до дома сегодня доберемся?
— Хватит, а! Пару минут и поедем.
Знакомый диалог? Большинство мужчин старше 45 лет хотя бы раз оказывались в такой щекотливой ситуации, ощущая на себе напряженный взгляд с пассажирского сиденья – тот, который тяжелее любых упреков. Они отмахиваются, шутят, кивают на кофе, возраст, стресс. Словом, делают что угодно, лишь бы не признавать очевидное: с мужским здоровьем что-то не так.
Молчи и терпи – «Ты же мужик!»
Взрослые мужчины часто до врачебных кабинетов попросту не доходят. Особенно когда речь заходит о деликатных проблемах. Точной статистики нет, но опросы показывают: почти половина мужчин с симптомами нарушения мочеиспускания ни разу не обращались к врачу. Четверть не обсуждает эту тему даже с близкими. Молчат, терпят, надеются на «оно как-нибудь само пройдет». Увы, не пройдет.
Что на самом деле происходит
После 45 лет у мужчин часто развивается доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Проще говоря, простата увеличивается и начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Раньше это называли аденомой простаты, теперь термин изменился, но суть осталась. Часто гиперплазия идет рука об руку с хроническим простатитом.
Причины заболевания до конца не изучены, но факторы, влияющие на его возникновение, известны: возраст, стресс, сидячий образ жизни (привет, офисные работники, таксисты и водители). Добавьте сюда переохлаждение и резкие перепады температур (привет, банщики). Всё! – Портрет группы риска готов.
Опасность в том, что симптомы появляются постепенно, часто даже почти незаметно.
- Учащенные походы в туалет, особенно ночью. Вместо одного раза требуется вставать «по нужде» три или даже четыре.
- Ослабленный напор струи. Приходится ждать, пока начнется мочеиспускание.
- Прерывистое мочеиспускание – процесс идет рывками.
- Чувство неполного опорожнения. Кажется, что мочевой пузырь все еще полон.
Многие из нас с этими симптомами сталкиваются, но предпочитают махнуть на них рукой – мол, возраст, ничего не поделаешь. И совершают огромную ошибку.
Цена молчания
Игнорирование запускает цепную реакцию. Мочевой пузырь постоянно переполнен, из-за чего его стенки утолщаются и теряют тонус. По сути, он превращается в изношенную резиновую перчатку: вялую, слабую. Постепенно вы начинаете ходить в туалет каждые 20-30 минут, буквально по несколько миллилитров. Надо ли говорить, насколько это мучительно днем и невыносимо ночью.
Сон при таком режиме, естественно, нарушается, а организм не восстанавливается. Появляется раздражительность, падает концентрация внимания. Для человека, который водит автомобиль, это уже история не просто про дискомфорт – это вопрос безопасности. По статистике, примерно 20% ДТП с тяжелыми последствиями происходит как раз из-за того, что человек уснул за рулем.
Но и это еще не все. Застой мочи создает благоприятную среду для бактерий. Развивается инфекция, которая по восходящему пути через мочеточники может добраться до почек. И вот тут уже возникает риск даже летального исхода.
Наконец, последняя в нашем списке, но не последняя по значимости, – страдает интимная сфера. При увеличенной простате нарушается кровоток в малом тазу. Появляются боль или жжение при эякуляции, снижается либидо. Мужчина начинает избегать близости. Жена тревожится. Напряжения в отношениях становится все больше.
Все это – реальная цена мужского «само пройдет».
Что делать
Хорошая новость: на начальных и умеренных стадиях можно обратить внимание на комплексы на растительной основе. Четыре компонента традиционно используются для поддержки мужского здоровья:
Экстракт плодов пальмы сабаль (Saw palmetto, Serenoa repens, или пальметто)
Является одним из наиболее популярных растительных компонентов, применяемых при проблемах с простатой.
Влияние экстракта плодов пальмы сабаль на организм человека изучается десятилетиями. Наблюдения показывают: он может способствовать улучшению мочеиспускания и поддержке функции предстательной железы. Подходит для применения мужчинами разного возраста.
Важно: пальма сабаль хорошо переносится организмом, не повышает давление и может сочетаться с другими БАДами.
Экстракт корня крапивы
Традиционно используется для поддержки здоровья мочевыводящих путей.
Экстракт семян тыквы
Может способствовать улучшению оттока мочи и поддержке функции простаты.
Цинк
Это важный микроэлемент для поддержки функции простаты, уровня тестостерона и либидо. Интересный факт: в предстательной железе содержится в 7 раз больше цинка, чем в других тканях, и примерно в 500 раз больше, чем в плазме крови. Это говорит о его важной роли для мужского здоровья.
Все перечисленные компоненты работают комплексно: могут способствовать облегчению мочеиспускания и поддержке функции простаты. Часто отмечается улучшение и в интимной сфере, поскольку нормализуется кровоток в малом тазу.
Чинч: проверенная формула в одной капсуле
Результаты подтвердили: комплекс действительно улучшает функциональное состояние простаты, облегчает мочеиспускание, положительно влияет на эректильную активность.
Главное преимущество «Чинч» – сочетание доказанной эффективности и мягкого действия. В отличие от некоторых синтетических средств, растительные экстракты хорошо переносятся организмом и подходят для длительного использования.
Внимание! БАД «Чинч» имеет противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов состава. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Когда точно пора к врачу?
Перед применением любых, даже самых мягких комплексов на растительной основе рекомендуется консультация с врачом. Специалист проведет обследование и поможет подобрать подходящую схему поддержки конкретно под вашу ситуацию. Возможно, это будет растительный комплекс вроде «Чинч» или другие варианты.
И запомните: к урологу стоит ходить не только когда что-то беспокоит. После 45 лет визит раз в год – это разумная профилактика, своего рода «плановое ТО», чтобы потом не пришлось делать «капиталку».
Вместо эпилога
Помните, чем закончилась история про бегемота? Страх перед врачами в конечном счете привел его на больничную койку. Избегание проблемы не решило ее, а только усугубило.
Не будьте как тот бегемот. Частые позывы в туалет – не возраст, не стресс и уж точно не приговор. Это решаемая медицинская проблема, которая требует внимания, а не замалчивания.
Все еще составляете дорожную карту санузлов «в ареале обитания»? – Лучше запишитесь к урологу и узнайте больше о растительном комплексе для мужского здоровья «Чинч». Качество жизни начинается со свободы – в том числе от тревожных мыслей в духе: «А где тут ближайший санузел?».
Купить «Чинч» можно в один клик на популярном маркетплейсе с быстрой доставкой в ближайший удобный пункт выдачи.
БАД. Не является лекарственным средством.
Реклама| ООО «Си Эс Си ЛТД», ИНН 7706811620|erid F7NfYUJCUneTUxAN9r9L