Редкие модели Иж, которые заводу пришлось спрятать
Эксперт показал, как на «ИжАвто» пытались делать оригинальные и интересные авто
Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.
Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.
Фото:из архива «За рулем»
11.02.2026
Фото:из архива «За рулем»
