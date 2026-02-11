#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Редкие модели Иж, которые заводу пришлось спрятать

Эксперт показал, как на «ИжАвто» пытались делать оригинальные и интересные авто

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.

Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.

До начала 1930-х автомобили в нашей стране делали лишь в Москве и Ярославле. Третьим мог стать Ижевск. Там на заводе «Ижсталь» собрали несколько прототипов и планировали начать выпуск малолитражки НАТИ-2, разработанной в Москве, с двигателем V4 в 22 л.с. Предполагали производство четырехдверной открытой версии, пикапа и даже родстера с «тещиным местом» в багажнике. Но все средства и силы направили на строительство гиганта в Горьком, а о НАТИ-2 забыли.
Решение о строительстве в Ижевске автозавода для производства автомобилей по чертежам МЗМА приняли в середине 1960-х. Одновременно ИЖНИТИ (Научно-исследовательский технологический институт) построил два прототипа под именем ЗИМА (не то, что вы подумали, а — завод ижевских малолитражных автомобилей). Машины (двух- и четырехдверную) соорудили на основе кузова Москвича-408 полукустарно без документации. Для производства без штампов глубокой вытяжки панели сделали максимально простыми, при этом не забыв об элементах дизайна в американском стиле. Серийное производство модели ЗИМА не планировали.
Выпускать Москвичи, чуть упрощенные по дизайну по сравнению с московскими, инженерам завода было, конечно, скучно, и они начали экспериментировать. В конце 1970-го создали опытный Иж-5 с непритязательным дизайном, зато – полноприводный, с несущим кузовом, подключаемыми передними колесами и понижающей передачей. Двигатель – 75-сильный Москвич-412. Этот проект имел продолжение…
В 1972-1974 гг. в Ижевске работали над внедорожником Иж-14. Автомобиль имел более симпатичный кузов, все тот же мотор Москвича-412 и оригинальную раздаточную коробку, позволяющую включить передний, задний или полный привод. Увы, соперничать с Нивой Ижу оказалось не под силу. У ВАЗа было куда больше возможностей, а создавать конкурирующие модели в СССР было не принято. Кроме того, Министерству оборонной промышленности, которому подчинялся Ижевский завод, все это и вовсе было ни к чему.
Один из первых хэтчбеков и один из первых переднеприводных автомобилей в СССР – Иж-13 Старт. Машину сделали в 1972 году с максимальной унификацией с Москвичом-412. Никаких ШРУСов в СССР еще не было, привод на колеса – сдвоенными карданами. В 1974-м приняли окончательное решение – подобный автомобиль будет делать АЗЛК, а Ижу с трудом разрешили лишь создавать модификации Москвича-412.
Иж-19 1975 года на узлах (теперь бы сказали — на платформе) Москвича-412 — попытка выработки новой стилистики. Попытка, конечно, смелая. Но Ижевск был не тем местом, где нечто подобное можно было довести до серии. А до начала производства Иж-2126 оставалось еще полтора десятилетия.
Еще один романтический проект – багги Иж-Юниор-350 1974 года. В начале 1970-х на Западе подобные машины мелкосерийно делали небольшие фирмы. Советский автомобиль — как писали тогда, для «спортивно-туристических целей», — оснастили мотоциклетным двигателем, установленным сзади. Подвески – независимые торсионные. Вряд ли кто-то думал всерьез о серийном производстве.
Создавая фургон Иж-2715 и тем более пикап на его базе, никто об экспорте особо не думал. Тем не менее экспортные версии делали. А на базе пикапа разработали даже модификацию Иж-2715-013-01 с удлиненным задним свесом и возможностью установки тента. Такие машины выпускали для рынков Латинской Америки и Финляндии. В последней они, кстати, встречаются и сегодня.
В 1980-х мир бредил минивэнами. Свое видение подобного автомобиля появилось в 1991 году и в Ижевске. Семиместный Иж-042 сделали на серийных узлах, но с новым кузовом на пространственной раме с металлическим панелями. Такая конструкция позволяла варьировать назначение автомобилей и дизайн. Время для подобных разработок оказалось далеко не лучшим…
В начале 1990-х завод лихорадочно искал пути увеличения спроса. Тогда и сделали оригинальный прототип, приделав к седану кузов экспортного пикапа. Эта работа — скорее жест отчаянья, нежели понимание перспективы.
Это тоже ижевская работа и тоже из тяжелых 1990-х. Иж-039 на шасси УАЗ-3303, разумеется, создавали для перевозки денег – очень популярная в те годы деятельность. Сделали лишь два прототипа.
И в начале 2000-х завод пытался создавать разнообразные модификации Оды (в первой жизни – Орбита), в частности полноприводный пикап с двойной кабиной Иж-27175. Но судьба базовой модели уже была предрешена…
  • Что скрывают масштабные модели — как собрать крутой гараж на полке: эксперт «За рулем» рассказал про модели самого популярного масштаба 1:43.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 7855
11.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1