Редкие модели Иж, которые заводу пришлось спрятать

Эксперт показал, как на «ИжАвто» пытались делать оригинальные и интересные авто

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.

Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.

Что скрывают масштабные модели — как собрать крутой гараж на полке: эксперт «За рулем» рассказал про модели самого популярного масштаба 1:43.