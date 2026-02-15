#
>
Трактор, для которого не нужны права: был у нас и такой!

«За рулем» рассказал о самоходной тележке ТС‑350 от Тюменского моторного завода

Тележка самоходная ТС350 появилась на свет в 1989 году на Тюменском моторном заводе.

По сути, это был мини-трактор, получивший неофициальное имя «Егорка». Вместо руля – два рычага, разворот – на месте. Цифры 350 обозначали грузоподъемность в килограммах. Тяговое усилие – до 500 кгс.

По действующим на тот момент нормам водительское удостоверение для такого транспорта не требовалось.

Изначально самоходка ТС350 создавалась как внутрицеховой транспорт, но в итоге «Егорка» поступил в продажу и, по имеющимся сведениям, даже попал на экспорт. За всё время производства было выпущено более 10 тысяч таких мини-тракторов.

За время производства ТС‑350 (с 1989 до 2010 года) было выпущено более 10 тысяч мини-тракторов «Егорка».
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

  • Об интересной советской самодельной амфибии «Тритон» рассказано тут.

