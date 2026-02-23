Хочу подарить машину 10-летнему ребенку — как это оформить?

Глава ГАИ разъяснил нюансы регистрации авто на несовершеннолетних

Вопрос от читателя «За рулем»:

– До сих пор храню «копейку» 1979 года выпуска в идеальном состоянии и хочу подарить ее внуку, которому пока еще 10 лет.

Как это сделать?

А. Н. Пахомов, Саратовская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Законодательство Российской Федерации не ограничивает вас в совершении сделки между вами и внуком. В вашем случае переход права собственности может быть оформлен путем заключения договора дарения в соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В то же время примите во внимание, что, согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, государственная регистрация транспортного средства, принадлежащего на праве собственности лицу, не достигшему возраста 16 лет, осуществляется за одним из его родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).

Именно указанным лицам следует обращаться в регистрационное подразделение с соответствующим заявлением. При этом регистрация будет осуществлена на ограниченный срок – до достижения несовершеннолетним собственником транспортного средства 16‑летия. Когда вашему внуку исполнится 16 лет, он получит право обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о регистрации автомобиля за собой.

Особенности регистрации автомобилей в чужом регионе рассмотрены тут.