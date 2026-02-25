Определяем лучший переднеприводный кроссовер — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в РФ появилось 4 переднеприводных кроссовера класса SUV-C

Считаные дни остаются до завершения голосования в престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 – 2 марта процесс будет остановлен, а 11 марта мы разыграем среди всех участников нашего большого народного жюри приз, автомобиль Lada Iskra SW Cross! Тем не менее, оставшееся время можно провести с толком – особенно тем, кто еще не успел приобщиться к этому увлекательному действу.

Итак, если хотите претендовать на приз, нужно поучаствовать в выборе лучших новинок российского авторынка. Давайте расскажем, как это сделать.

В 2025 году в России появилось 54 новых легковых модели – мы берем в рассмотрение только абсолютные новинки, отбрасывая незначительные обновления, но учитывая новые прокси-бренды. Для вашего удобства мы разбили всех дебютантов на 10 классов.

Чтобы понять, как это выглядит, рассмотрим новичков в классе среднеразмерных переднеприводных кроссоверов.

Dongfeng Huge, универсал, 197 л. с., передний привод Dongfeng Mage, универсал, 197 л. с., передний привод

FAW Bestune T90, универсал, 160–245 л. с., передний привод Peugeot 408X, кросс-купе, 175 л. с., передний привод

В теории, кандидаты интересные – простор в салоне (это не «компакты»!) и нет переплаты за полный привод. А что на самом деле? Информацию о каждом номинанте вы сможете получить по ссылкам выше, после чего мы приглашаем вас оставить голос за своего фаворит прямо под этой публикацией. А затем – смело переходить в онлайн-голосование и выбрать лучшие автомобили 2025 года во всех классах! «Угадывать» не нужно, важен сам ваш голос!

В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса новую машину! Давайте обозначим еще раз: у каждого участника голосования есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

Важно! Для участия в розыгрыше приза при голосовании оставьте свои контакты – нужно же нам будет найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.