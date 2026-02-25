Определяем лучший переднеприводный кроссовер — выигрываем Ладу
Считаные дни остаются до завершения голосования в престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 – 2 марта процесс будет остановлен, а 11 марта мы разыграем среди всех участников нашего большого народного жюри приз, автомобиль Lada Iskra SW Cross! Тем не менее, оставшееся время можно провести с толком – особенно тем, кто еще не успел приобщиться к этому увлекательному действу.
Итак, если хотите претендовать на приз, нужно поучаствовать в выборе лучших новинок российского авторынка. Давайте расскажем, как это сделать.
В 2025 году в России появилось 54 новых легковых модели – мы берем в рассмотрение только абсолютные новинки, отбрасывая незначительные обновления, но учитывая новые прокси-бренды. Для вашего удобства мы разбили всех дебютантов на 10 классов.
Чтобы понять, как это выглядит, рассмотрим новичков в классе среднеразмерных переднеприводных кроссоверов.
В теории, кандидаты интересные – простор в салоне (это не «компакты»!) и нет переплаты за полный привод. А что на самом деле? Информацию о каждом номинанте вы сможете получить по ссылкам выше, после чего мы приглашаем вас оставить голос за своего фаворит прямо под этой публикацией. А затем – смело переходить в онлайн-голосование и выбрать лучшие автомобили 2025 года во всех классах! «Угадывать» не нужно, важен сам ваш голос!
В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы разыграем среди участников опроса новую машину! Давайте обозначим еще раз: у каждого участника голосования есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Важно! Для участия в розыгрыше приза при голосовании оставьте свои контакты – нужно же нам будет найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
