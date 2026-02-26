Надежная и функциональная: магнитола на Андроиде уже в продаже по доступной цене

Опубликован обзор универсальной магнитолы FarCar на Android 14

Магнитола на Android 14 с диагональю 9 дюймов и 4GB/64GB памяти предлагает множество функций и возможностей для вашего автомобиля.

Магнитола оснащена операционной системой Android, что позволяет использовать все преимущества этой популярной платформы. Это обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций, включая CarPlay и Android Auto.

Магнитола поддерживает камеру заднего вида, что облегчает парковку и маневрирование. Сенсорный дисплей с диагональю 9,5 дюйма обеспечивает удобство использования и простоту навигации.

Магнитола оснащена GPS и ГЛОНАСС, что позволяет точно определять местоположение и ориентироваться на местности.

Магнитола поддерживает множество форматов аудио, включая MP3, MP4, MPEG4, AVI и FLAC. Вы сможете наслаждаться любимыми музыкальными композициями и видео в дороге.

Магнитола оснащена усилителем, что обеспечивает мощный и чистый звук.

Магнитола имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет подключаться к интернету и использовать беспроводные устройства, такие как смартфоны и планшеты.

Магнитола имеет русскоязычное меню и поддерживает теги ID3, что делает ее удобной для использования русскоязычными пользователями.

Магнитола имеет компактные размеры и устанавливается в штатное место, что обеспечивает ее совместимость с большинством автомобилей.

В комплект поставки входят все необходимые провода и аксессуары для установки, включая антенну GPS, USB-провод и шурупы для крепления к переходной рамке.

На текущий момент устройство предлагается всегоза 11 503 рубля.

