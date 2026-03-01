Прообраз новой Волги — изучили двигатель, коробку и возможные поломки

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах силового агрегата Geely Monjaro

В новом номере журнала «За рулем» экспертИлья Хлебушкин рассказывает о состоянии кроссовера Geely Monjaro после нескольких лет пробега по РФ.

Машина на наших просторах чрезвычайно популярная (бестселлер среди полноприводных по итогам 2025-го), а теперь еще и «исходник» для кроссовера Volga K50 – значит, таких машин в России будет еще больше. Не факт, что конструкция сохранится совсем без изменений, но без существенных – наверняка.

Интересно взглянуть, что у Monjaro с надежностью – в частности, по силовому агрегату.

Двигатель 2.0 JLH‑4G20TDB – местами компонентно переосмысленный клон вольвовского агрегата B4204T23

К нам Monjaro поставляется с 238‑сильным бензиновым турбомотором JLH‑4G20TD, восьмиступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑81SC и полноприводной трансмиссией с муфтой BorgWarner.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Мотор обходится без гидрокомпенсаторов, имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами, регулируемый турбокомпрессор BorgWarner, ременный привод ГРМ, фазорегуляторы на обоих распределительных валах и ресурс около 250 тысяч км. На впускных клапанах перманентно нарастает нагар, что характерно для всех моторов с непосредственным впрыском.

Бензин должен быть качественным – в противном случае раньше срокаиз строявыйдут свечи и катушки зажигания. А несгоревшая смесь попадет в каталитический нейтрализатор и разрушит его сотовую структуру.

За маслом глаз да глаз – мотор обходится без масляного щупа, при этом грешит течами через сальники и прокладки еще до 100 тысяч км. Электрическая помпа не особо надежна, а при ее отказе циркуляция жидкости в системе останавливается, и перегрев становится почти неизбежным. При этом к отклонениям в температурном режиме мотор относится критически – перегрев сказывается на состоянии не только головки блока, но и цилиндров.

А вот восьмиступенчатая гидромеханическая коробка Aisin TG‑81SC, больше десяти лет применяемая на Toyota, Volvo и BMW, давно забыла про детские болезни и при правильном подходе может прослужить и 300 тысяч км, пережив мотор.

