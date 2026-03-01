#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC JS9
1 марта
Модельный ряд УАЗа пополнится совершенно новым рамным внедорожником
JAC JS9 выйдет на российский рынок во...
Toyota Fortuner
1 марта
Совершенно новую версию популярного «рамника» Toyota заметили на тестах
Toyota начала тесты нового Fortuner с...
Взять на борт: грузовые Газели получили полезную функцию
1 марта
Взять на борт: грузовые Газели получили полезную функцию
Газель Next и Газель NN получили версию...

Прообраз новой Волги — изучили двигатель, коробку и возможные поломки

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах силового агрегата Geely Monjaro

В новом номере журнала «За рулем» экспертИлья Хлебушкин рассказывает о состоянии кроссовера Geely Monjaro после нескольких лет пробега по РФ.

Рекомендуем
Возвращается и сразу в такси: новые Волги подгонят под закон о локализации

Машина на наших просторах чрезвычайно популярная (бестселлер среди полноприводных по итогам 2025-го), а теперь еще и «исходник» для кроссовера Volga K50 – значит, таких машин в России будет еще больше. Не факт, что конструкция сохранится совсем без изменений, но без существенных – наверняка.

Интересно взглянуть, что у Monjaro с надежностью – в частности, по силовому агрегату.

Двигатель 2.0 JLH‑4G20TDB – местами компонентно переосмысленный клон вольвовского агрегата B4204T23
Двигатель 2.0 JLH‑4G20TDB – местами компонентно переосмысленный клон вольвовского агрегата B4204T23

К нам Monjaro поставляется с 238‑сильным бензиновым турбомотором JLH‑4G20TD, восьмиступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑81SC и полноприводной трансмиссией с муфтой BorgWarner.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

Прообраз новой Волги — изучили двигатель, коробку и возможные поломки

– Мотор обходится без гидрокомпенсаторов, имеет «цельноалюминиевую» конструкцию с чугунными гильзами, регулируемый турбокомпрессор BorgWarner, ременный привод ГРМ, фазорегуляторы на обоих распределительных валах и ресурс около 250 тысяч км. На впускных клапанах перманентно нарастает нагар, что характерно для всех моторов с непосредственным впрыском.

Бензин должен быть качественным – в противном случае раньше срокаиз строявыйдут свечи и катушки зажигания. А несгоревшая смесь попадет в каталитический нейтрализатор и разрушит его сотовую структуру.

За маслом глаз да глаз – мотор обходится без масляного щупа, при этом грешит течами через сальники и прокладки еще до 100 тысяч км. Электрическая помпа не особо надежна, а при ее отказе циркуляция жидкости в системе останавливается, и перегрев становится почти неизбежным. При этом к отклонениям в температурном режиме мотор относится критически – перегрев сказывается на состоянии не только головки блока, но и цилиндров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А вот восьмиступенчатая гидромеханическая коробка Aisin TG‑81SC, больше десяти лет применяемая на Toyota, Volvo и BMW, давно забыла про детские болезни и при правильном подходе может прослужить и 300 тысяч км, пережив мотор.

Что нужно, чтобы сохранить силовой агрегат в отличном состоянии, и на что еще обратить внимание при эксплуатации Geely Monjaro?

Обо всем этом – в мартовском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «С Geely не тужили?» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 90
01.03.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв