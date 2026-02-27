#
Этот удобный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег

Опубликован обзор аккумуляторного ручного снегоуборщика PATRIOT SV 41 UES

Аккумуляторный снегоуборщик PATRIOT SV 41 UES аккуратно очистит площадки с декоративным покрытием и садовые дорожки, эффективно функционируя при температуре до −15 градусов.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Аккумуляторная лопата для снега пригодна для эксплуатации на разных поверхностях, ее хватит, чтобы убрать небольшую придомовую территорию до 20 квадратных метров.

Снегоуборщик аккумуляторный ручной может вычистить рыхлые сугробы за несколько подходов, обеспечив дальность выброса снега до 5 метров. Расстояние зависит от температуры, влажности воздуха, а также типа снега (рыхлый, мягкий, мокрый). Регулировка направления выброса снега специальным рычагом на ковше.

Для работы во дворе частного участка и на придомовой территории ручной снегоуборщик аккумуляторный имеет прочный шнек (диаметр 11 см) из армированного пластика и удобный ковш (ширина 33 см). Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

Этот удобный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег

Малый вес (5,69 кг) делает снегоуборщик патриот удобным в использовании. На полностью заряженном аккумуляторе электролопата для уборки снега может работать до 20 минут. Аккумулятор полностью зарядится за 2 часа.

Наличие двух рукояток (верхней и эргономичной нижней) уменьшает усталость во время работы. Небольшие габариты и складная рукоять упрощают хранение техники.

Этот удобный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег

Основные характеристики

  • Ширина захвата снега – 30 см;
  • Высота захвата снега – 17 см;
  • Дальность выброса снега, макс. – 5 м;
  • Материал шнека – пластик;
  • Емкость аккумулятора 4 мА·ч;
  • Напряжение аккумулятора, В 21V MAX;
  • Трансмиссия ступенчатая.

На текущий момент устройство предлагается всегоза 15 325 рублей.

Купить аккумуляторный ручной снегоуборщик PATRIOT SV 41 UES

