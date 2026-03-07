Новая версия популярного в России внедорожника: подробности

Пикап JAC T9 получил версию Urban с пружинной задней подвеской

У пикапа JAC T9 появилась новая версия Urban.

Ключевое отличие от стандартной «девятки» – пружинная задняя подвеска вместо традиционной рессорной. Схема осталась зависимой, появились тяга Панара и направляющие рычаги. В отличие от родственного Соллерса ST9, у которого задняя подвеска только пружинная, для Джака будут доступны обе версии на выбор.

У машин с рессорами сзади стоит межколесный самоблокирующийся дифференциал Eaton, а у Урбана – принудительная блокировка. Полный привод в любом случае – подключаемый вручную (part-time). Вариант с муфтой, как, например, у GWM Poer, не планируется.

JAC T9

Грузоподъемность с новой подвеской не изменилась – 980 кг. Одинаковая у двух версий и максимальная нагрузка на заднюю ось – 1950 кг. Комплектация Urban дороже аналогично оснащенного Т9 на 40 тысяч: итого 3,76 млн рублей.

Кроме того, JAC анонсировал запуск российского производства нового внедорожника JS9 (сборку начнут во втором-третьем квартале 2026 года). Рамный полноприводник построен на базе пикапа Т9 – с теми же силовыми агрегатами и парт-таймом. Внедорожник получит заднюю пружинную подвеску, как у T9 Urban.

Аналогичный автомобиль год назад уже анонсировал Соллерс – обе машины будут выпускать в Ульяновске.

Отчет с тест-драйва китайского пикапа Foton Tunland V9 опубликован тут.