Интеллектуальная защита на дороге: представлен технологичный видеорегистратор 4K

Опубликован обзор видеорегистратора INTEGO Kite 2

Компактный и технологичный видеорегистратор INTEGO Kite 2 создан для водителей, которые не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности. Благодаря топовой начинке и ежедневно обновляемой базе камер устройство не только фиксирует происшествия в идеальном качестве, но и предупреждает о приближении к постам контроля.

Основные преимущества

Кристально чистое видео в любое время

Сердцем устройства стала профессиональная матрица Sony IMX415 в связке с процессором MSTAR 8629. Этот тандем обеспечивает запись в настоящем разрешении 4K с высокой детализацией. Даже в сумерках или при плохой погоде номера встречных машин останутся читаемыми. Широкоугольный объектив с углом обзора 160° охватывает всю проезжую часть, а входящий в комплект поляризационный CPL-фильтр надежно подавляет блики от мокрого асфальта и встречных фар.

Всегда актуальная информация о камерах

Встроенный GPS/ГЛОНАСС-модуль не только фиксирует маршрут и скорость, но и предупреждает о приближении к стационарным и мобильным комплексам фиксации нарушений. База данных камер ДПС обновляется ежедневно на сайте производителя, что гарантирует актуальность информации даже на только что открывшихся участках.

Удобство и эргономика

Продуманная конструкция с магнитным креплением позволяет снять регистратор со стекла одним движением, чтобы убрать его из поля зрения или переставить в другую машину. Для оперативного доступа к записям и настройкам предусмотрен Wi-Fi-модуль. Скачайте бесплатное приложение INTEGO STAR для iOS или Android, и вы сможете просматривать видео, скачивать ролики на телефон и обновлять базу камер без помощи компьютера.

Комплектация и расширение возможностей

В коробке с устройством вы найдете все необходимое для старта, включая фирменную карту памяти Intego SkyDisk на 64 ГБ. Если вы хотите обезопасить автомобиль не только спереди, но и сзади, к регистратору можно подключить дополнительную камеру заднего вида VX-050. При активации парковочного режима изображение с этой камеры будет автоматически выводиться на экран Kite 2 с динамической разметкой, что значительно облегчает маневрирование.

Основные характеристики

Макс. разрешение видеозаписи – 3840×2160 4K UHD

– 3840×2160 4K UHD Угол обзора по диагонали – 160°

– 160° Диагональ экрана – 3"

– 3" Скорость съемки в макс. разрешении – 30 кадр/с

Отзывы покупателей

«Отличный регистратор, качество съемки хорошее, про ценник вообще молчу, спасибо продавцу», – Юрий М.

«Отличный маленький аппарат для моей женской машинки. Снимает в 4К, поставила на телефон Приложение Intego Pro, быстро подключила аппарат и через 5 минут уже смотрела первое видео с поездки. Широкий угол обзора, видно всю встречку и номера машин. Довольна покупкой на 100%», – Галина В.

«Брала по рекомендациям, пользуюсь не так много, но могу сказать что устройство отличное) Качество съемки хорошее даже в ночное время. Доставка тоже была быстрой, упаковано все компактно, аккуратно. В целом всем довольна», – Евгения К.

На текущий момент устройство предлагается всего за 13 241 рубль.

Купить видеорегистратор INTEGO Kite 2

Реклама. «ИП Зацепилин Виталий Андреевич» ИНН 504717326173 erid 82XWrD8mZVipGEWMEhSY9yfJhdX