14 500 км с китайским кроссовером: настройки — как у внедорожника

Опубликован отчет по зимней эксплуатации кроссовера Changan UNI-K

Changan UNI-K, 2.0T (226 л. с.), А8

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года

Пробег на момент отчета – 14 500 км

Редкий случай для китайских кроссоверов: Changan Uni-K имеет возможность с помощью удобного тумблера на скоростях до 40 км/ч принудительно заблокировать муфту привода задних колес.

Теоретически – не особо это и нужно, благо в автоматическом режиме муфта срабатывает с минимальным запаздыванием. Но снежная зима обозначила ряд случаев, когда преблокировка реально полезна.

Например, при парковке под 90 градусов в нерасчищенный сугроб задним ходом: в режиме Lock задние колеса помогают затягивать машину на место буквально с первого оборота колеса. Или при выезде из целины «враскачку», когда очень важно не допустить и малейшей пробуксовки. Получается почти внедорожник – эх, если бы не низкие и незащищенные бамперы…

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

