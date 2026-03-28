14 500 км с китайским кроссовером: настройки — как у внедорожника
Changan UNI-K, 2.0T (226 л. с.), А8
- Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года
- Пробег на момент отчета – 14 500 км
Редкий случай для китайских кроссоверов: Changan Uni-K имеет возможность с помощью удобного тумблера на скоростях до 40 км/ч принудительно заблокировать муфту привода задних колес.
Теоретически – не особо это и нужно, благо в автоматическом режиме муфта срабатывает с минимальным запаздыванием. Но снежная зима обозначила ряд случаев, когда преблокировка реально полезна.
Например, при парковке под 90 градусов в нерасчищенный сугроб задним ходом: в режиме Lock задние колеса помогают затягивать машину на место буквально с первого оборота колеса. Или при выезде из целины «враскачку», когда очень важно не допустить и малейшей пробуксовки. Получается почти внедорожник – эх, если бы не низкие и незащищенные бамперы…
