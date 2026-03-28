Редкая версия Волги — принципиально новая и откровенно смелая
Очередная попытка придать устаревшей Волге схожесть с солидными иномарками демонстрировалась в 2005 году на автосалоне МИМС.
Базу автомобиля с индексом ГАЗ ‑ 311055 удлинили на 300 мм. Из них 110 мм «достались» передней двери и 190 – задней.
Основной упор был сделан на внешние эффекты: двухцветная отделка салона, крупные вставки «под дерево» на передней панели и в обивке дверей, климатическая установка...
«Дополняет картину стильный интерьер с принципиально новыми (для нашей конструкторской школы) и откровенно смелыми идеями. Чего стоят круглые дефлекторы, окаймленные хромированными кольцами, поддержанные изящными ободками циферблатов на синем поле!» — восторгались журналисты попыткой создать «отечественный Мерседес».
Чисто технических улучшений было немного – разве что травмобезопасная рулевая колонка от ГАЗ-3111 да измененный привод стояночного тормоза.
Поэтому в целом машина осталась прожорливой и медлительной. Назначение такого стретча – VIP -такси и представительский транспорт. Однако интереса новинка не вызвала: было выпущено только 60 экземпляров.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- «За рулем» можно читать и в MAX