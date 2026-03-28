ГАЗ‑311055 — попытка создать «отечественный Мерседес».
28 марта
Редкая версия Волги — принципиально новая и откровенно смелая
Эксперты подсчитали экономию владельцев электромобилей в России
28 марта
Эксперты подсчитали экономию владельцев электромобилей в России
Sitronics Electro: зарядка электромобиля в РФ...
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
28 марта
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Самые быстро дешевеющие машины: iSeeCars...

«За рулем» вспомнил удлиненную модификацию Волги 2005 года с индексом ГАЗ‑311055

Очередная попытка придать устаревшей Волге схожесть с солидными иномарками демонстрировалась в 2005 году на автосалоне МИМС.

Базу автомобиля с индексом ГАЗ 311055 удлинили на 300 мм. Из них 110 мм «достались» передней двери и 190 – задней.

Основной упор был сделан на внешние эффекты: двухцветная отделка салона, крупные вставки «под дерево» на передней панели и в обивке дверей, климатическая установка...

«Дополняет картину стильный интерьер с принципиально новыми (для нашей конструкторской школы) и откровенно смелыми идеями. Чего стоят круглые дефлекторы, окаймленные хромированными кольцами, поддержанные изящными ободками циферблатов на синем поле!» — восторгались журналисты попыткой создать «отечественный Мерседес».

ГАЗ‑311055 — стретч-версия Волги ГАЗ‑3111.
Чисто технических улучшений было немного – разве что травмобезопасная рулевая колонка от ГАЗ-3111 да измененный привод стояночного тормоза.

Поэтому в целом машина осталась прожорливой и медлительной. Назначение такого стретча VIP -такси и представительский транспорт. Однако интереса новинка не вызвала: было выпущено только 60 экземпляров.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  Особенности конструкции Волги ГАЗ‑3111 и ее зарубежных одноклассников-конкурентов рассмотрены тут.

Колодочкин Михаил
«За рулем»
28.03.2026 
