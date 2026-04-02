Электровелосипед или все же мопед? Уточните, пожалуйста!

Шкуматов: 100-килограммовый «велосипед» курьера — вопрос жизни и смерти пешехода

Электровелосипед мощностью 3000 Вт, несущийся по тротуару со скоростью 70 км/ч, сегодня юридически неотличим от безобидного велосипеда.

Президентское поручение убрать с тротуаров электросамокаты и электровелосипеды должно быть исполнено к 1 июля 2026 года. Но если думать, что проблему решат новые знаки или штрафы, то можно не сомневаться: тяжеленная машина продолжит летать мимо колясок с детьми. Потому что в основе хаоса лежит не отсутствие запретов, а виртуозная подмена понятий.

Согласно ПДД, велосипед – это транспорт с мотором до 250 Вт, который глохнет на скорости 25 км/ч. Все, что мощнее и быстрее, по закону – мопед или мотоцикл. Но на маркетплейсах царит иная физика. Трехкиловаттный «электровелосипед» с максимальной скоростью 70 км/ч продается в категории «велосипеды».

Мнение специалиста

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

– Зачем же называть теплое мягким? Ответ прост и меркантилен. Мопед требует от водителя наличия водительского удостоверения категории М (или А1). Управление мопедом без прав – административное правонарушение. Кроме того, мопеды и мотоциклы обязаны двигаться по проезжей части, а не по тротуарам. Мотоциклы еще и регистрировать нужно. «Электровелосипед» же прав не требует, по тротуару ехать разрешено (пусть и с ограничениями) и регистрации не нужно. Именно в отсутствии обязательной регистрации и кроется главная лазейка: нет номера, нет учета – нет штрафов и нет ответственности.

Итог юридической эквилибристики – в статистике. В 2024 году количество ДТП с участием СИМ выросло на 42,8%, погибли 54 человека.

Риск гибели при столкновении на скорости 50 км/ч в пять раз выше, чем при 30 км/ч. Когда курьер на «велосипеде» весом под центнер проносится мимо пешеходов, это уже не административное нарушение, а вопрос жизни и смерти.

Пока трехкиловаттный мопед в документах остается велосипедом, а его владелец – не водителем, любые запреты движения по тротуарам останутся буквой, которую невозможно применить.

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Электровелосипед: Мопед? Мотоцикл?» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.