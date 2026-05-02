Конец эпохи дешевых запчастей? ЦБ отучит страховщиков занижать убытки в ОСАГО

Петр Шкуматов: Необходимо полностью отказаться от порочного механизма износа в ОСАГО

10% – именно на столько, по оценке Банка России, могут вырасти средние выплаты по ОСАГО после грядущих изменений.

Но суть даже не в этой цифре, а в том, что за ней стоит: регулятор впервые за продолжительное время системно разобрал механику занижения убытков и начал откручивать гайки, которые десятилетиями работали против автовладельцев.

Долгое время главной болью при «денежном» возмещении были три пункта, на которых страховая экономила автоматически. Во-первых, дешевые аналоги деталей искусственно обрушивали среднюю стоимость запчасти в справочнике. Теперь порог отсечения поднимают до 30% – слишком низкие цены просто перестанут участвовать в расчетах.

Во-вторых, расходники: краска, лак, грунтовка. Раньше их закладывали с огромной скидкой в 35% от рекомендованной розничной цены, которую невозможно получить ни в одном магазине. Эту скидку убирают полностью.

В-третьих, одноразовые детали – клипсы, уплотнители, эмблемы. Их стоимость ограничивали смешным потолком в 2% от цены основных запчастей, и разницу водитель доплачивал сам. Потолок отменяется.

Каждое из этих изменений по отдельности выглядит технической правкой, но вместе они меняют формулу расчета, которая годами отрезала от реального чека за ремонт до трети суммы.

Проект указания ЦБ уже опубликован. И если раньше автомобилисту оставалось либо доплачивать, либо судиться с виновником ДТП, то теперь страховая математика, наконец, сдвигается в сторону рыночной реальности.

Мнение специалиста

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

– Когда столь важные изменения вступят в силу? А это самому ЦБ неизвестно. Предложение проходит согласования. Но даже такая методика расчета, если ее примут, не избавит автомобилистов от всех проблем и споров вокруг ОСАГО.

Если хотим идеальный расклад, нужно полностью отказываться от порочного механизма износа – его надо отменить. Чем скорее, тем лучше.

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «ОСАГО: +9% к выплате» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.

