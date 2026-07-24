Прорыв в российском автопроме: уже скоро?

Несколько автозаводов в РФ освоили производство новых моторов

К середине лета сообщения о новых автомобильных двигателях российского производства пошли таким плотным потоком, какого не было ни в советские времена, ни в современной России.

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Для Нивы

На трехдверную Ниву Legend начали устанавливать новый 90‑сильный мотор 1.8, который уже известен по Ниве Travel.

Последняя трехдверка с мотором 1.7 сошла с конвейера 17 июля (его теперь будут выпускать только как запчасти), а уже 20 июля начали производство машин с мотором 1.8.

У него облегченные поршни, ременный привод ГРМ, новый впускной тракт, более эффективная система охлаждения.

На трехдверную Ниву Legend начали устанавливать новый 90‑сильный мотор 1.8.

Для Азимута

АВТОВАЗ разработал новые двигатели объемом 1,6 литра (ВАЗ‑21129, 120 л. с., 154 Н·м) и 1,8 литра (ВАЗ‑21179, 135 л. с., 175 л. с.), которые предназначены прежде всего для кроссовера Азимут, но будут также устанавливаться на Искру и Весту.

В Тольятти их называют двигателями нового поколения, поскольку по сравнению с прежними в них масса конструктивных изменений: новые головка блока цилиндров, модернизированные впуск и шатунно-поршневая группа, форсунки охлаждения поршней, топливная аппаратура и более производительный масляный насос. В частности, мотор 1.6 впервые получил фазовращатели.

У модернизированных 16‑клапанных двигателей 1.6 и 1.8, которые первым получит кроссовер Азимут, разные только блоки цилиндров, поршни и коленчатые валы – остальное унифицировано. Турбомотор мощностью 150 л. с. – перспектива 2027 года.

О том, как едет Азимут с этими двигателями, мы расскажем осенью.

Для Ауруса

Отраслевой институт НАМИ представил на выставке Иннопром в Екатеринбурге судовой 8‑цилиндровый атмосферный двигатель V8 НАМИ‑4123–300 СУ (300 л. с.) для скоростных катеров и 4‑цилиндровый турбомотор НАМИ‑414320 (299 л. с.) рабочим объемом 2,2 литра. Оба выросли из мотора Ауруса и унифицированы с ним по цилиндропоршневой группе.

«Оморяченный» мотор V8 прошел все стендовые калибровки – скоро начнутся ходовые испытания в Петербурге. А «половинка» мотора от Ауруса должна работать в качестве мотор-генератора в последовательных гибридах, в частности – на Аурусе второго поколения, который появится в 2030 году. Но может применяться и как полноценный ДВС на машинах с продольным и поперечным расположением силового агрегата.

Для Тенета

На бывшем моторном производстве Фольксвагена (в Калуге) компания АГР начала сборку китайских моторов 1.6 в апреле этого года. Следующим этапом станет запуск в ближайшие месяцы механической обработки блока и головки блока цилиндров. По конвейеру уже пошли новые турбомоторы 1.5 серии G4T15 (147 л. с., шестой экокласс), которые будут устанавливать на передне- и полноприводные автомобили.

На заводе «АГР» и Defetoo в Калуге с апреля 2026 года произведено 25 000 двигателей

Для Хавейла

Моторы 1.5 и 2.0 на заводе в Тульской области собирают уже два года, причем уже год ведут механическую обработку блока и головки блока цилиндров.

На этих моторах используются российские свечи, водяной насос и моторное масло, однако к началу 2027 года должны освоить генератор и стартер, затем коленчатый и распределительные валы, а в перспективе 2027 года планируют запустить литейку – и будут отливать блоки и головки цилиндров.

Моторы 1.5 и 2.0 для автомобилей Haval в Тульской области собирают уже два года.

Для Волги

Заявлено, что в Нижнем Новгороде помимо сварки и окраски кузовов возрожденной Волги (которая в оригинале Geely) наладят сборку двигателя и коробки передач – с последующей локализацией компонентов. Полагаю, что это перспектива 2027–2028 годов.

Прорыв?

Неужели наш автопром вышел на принципиально новый уровень? Пока нет. Новые вазовские моторы – это серьезная работа, но едва ли их можно назвать прорывом. Турбомотор будет покупным (китайским), с последующей возможной локализацией.

Двигатели НАМИ существуют лишь в опытных образцах. Моторы для Тенета и Хавейла еще долго будут обрастать «критическими» компонентами российского производства, а силовой агрегат Волги – пока и вовсе лишь в проекте.

Однако постепенная локализация силовых агрегатов тянет за собой компонентное производство – от алюминиевого литья до электронных блоков управления. А именно там лежат деньги, добавленная стоимость – в производстве поковок для валов и шестерен и их последующей обработке, в производстве навесных узлов и прочего. Может, и правда, прорвемся?

Что может изменить авторынок России, рассказано в этой публикации.