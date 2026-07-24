Прорыв в российском автопроме: уже скоро?
К середине лета сообщения о новых автомобильных двигателях российского производства пошли таким плотным потоком, какого не было ни в советские времена, ни в современной России.
Для Нивы
На трехдверную Ниву Legend начали устанавливать новый 90‑сильный мотор 1.8, который уже известен по Ниве Travel.
Последняя трехдверка с мотором 1.7 сошла с конвейера 17 июля (его теперь будут выпускать только как запчасти), а уже 20 июля начали производство машин с мотором 1.8.
У него облегченные поршни, ременный привод ГРМ, новый впускной тракт, более эффективная система охлаждения.
Для Азимута
АВТОВАЗ разработал новые двигатели объемом 1,6 литра (ВАЗ‑21129, 120 л. с., 154 Н·м) и 1,8 литра (ВАЗ‑21179, 135 л. с., 175 л. с.), которые предназначены прежде всего для кроссовера Азимут, но будут также устанавливаться на Искру и Весту.
В Тольятти их называют двигателями нового поколения, поскольку по сравнению с прежними в них масса конструктивных изменений: новые головка блока цилиндров, модернизированные впуск и шатунно-поршневая группа, форсунки охлаждения поршней, топливная аппаратура и более производительный масляный насос. В частности, мотор 1.6 впервые получил фазовращатели.
О том, как едет Азимут с этими двигателями, мы расскажем осенью.
Для Ауруса
Отраслевой институт НАМИ представил на выставке Иннопром в Екатеринбурге судовой 8‑цилиндровый атмосферный двигатель V8 НАМИ‑4123–300 СУ (300 л. с.) для скоростных катеров и 4‑цилиндровый турбомотор НАМИ‑414320 (299 л. с.) рабочим объемом 2,2 литра. Оба выросли из мотора Ауруса и унифицированы с ним по цилиндропоршневой группе.
«Оморяченный» мотор V8 прошел все стендовые калибровки – скоро начнутся ходовые испытания в Петербурге. А «половинка» мотора от Ауруса должна работать в качестве мотор-генератора в последовательных гибридах, в частности – на Аурусе второго поколения, который появится в 2030 году. Но может применяться и как полноценный ДВС на машинах с продольным и поперечным расположением силового агрегата.
Для Тенета
На бывшем моторном производстве Фольксвагена (в Калуге) компания АГР начала сборку китайских моторов 1.6 в апреле этого года. Следующим этапом станет запуск в ближайшие месяцы механической обработки блока и головки блока цилиндров.
По конвейеру уже пошли новые турбомоторы 1.5 серии G4T15 (147 л. с., шестой экокласс), которые будут устанавливать на передне- и полноприводные автомобили.
Для Хавейла
Моторы 1.5 и 2.0 на заводе в Тульской области собирают уже два года, причем уже год ведут механическую обработку блока и головки блока цилиндров.
На этих моторах используются российские свечи, водяной насос и моторное масло, однако к началу 2027 года должны освоить генератор и стартер, затем коленчатый и распределительные валы, а в перспективе 2027 года планируют запустить литейку – и будут отливать блоки и головки цилиндров.
Для Волги
Заявлено, что в Нижнем Новгороде помимо сварки и окраски кузовов возрожденной Волги (которая в оригинале Geely) наладят сборку двигателя и коробки передач – с последующей локализацией компонентов. Полагаю, что это перспектива 2027–2028 годов.
Прорыв?
Неужели наш автопром вышел на принципиально новый уровень? Пока нет. Новые вазовские моторы – это серьезная работа, но едва ли их можно назвать прорывом. Турбомотор будет покупным (китайским), с последующей возможной локализацией.
Двигатели НАМИ существуют лишь в опытных образцах. Моторы для Тенета и Хавейла еще долго будут обрастать «критическими» компонентами российского производства, а силовой агрегат Волги – пока и вовсе лишь в проекте.
Однако постепенная локализация силовых агрегатов тянет за собой компонентное производство – от алюминиевого литья до электронных блоков управления. А именно там лежат деньги, добавленная стоимость – в производстве поковок для валов и шестерен и их последующей обработке, в производстве навесных узлов и прочего. Может, и правда, прорвемся?
- Что может изменить авторынок России, рассказано в этой публикации.
- «За рулем» можно читать и в MAX