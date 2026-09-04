Детальный обзор кроссовера Tenet T7: оснащение, обслуживание и цены
Взлет бренда Tenet, с одной стороны, понятен, с другой – все же удивителен.
Особенно показательно в этой связи выглядит среднеразмерный Tenet T7 – достаточно крупный, но при этом сравнительно недорогой кроссовер с уверенной репутацией исходной китайской модели. Судите сами: сборка всей линейки Tenet стартовала на заводе «АГР» в Калуге в августе 2025 года, марка быстро набрала обороты и забралась в топ-10 бестселлеров. К октябрю изначально переднеприводный Tenet T7 получил версию с полным приводом и уже по итогам первого полугодия 2026-го стал... самым продаваемым SUV в России!
В это же время Tenet T7 добрался до еще одной вершины, отметившись как самая востребованная в РФ легковушка с автоматической трансмиссией… В чем секрет «обрусевшего "китайца"»?
Заглянем под капот
В принципе, своим быстрым успехом Tenet T7 действительно во многом обязан Chery Tiggo 7L, из которого он получен: на счету «семерки» из Китая были попадания и в топ-10, и даже в топ-5 самых популярных кроссоверов на российском авторынке. А теперь эти машины, уже под брендом Tenet, собирают в РФ по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Гарантия – 3 года или 100 000 км.
Техника осталась той же: 1.6 турбо в связке с 7-ступенчатым роботом предлагается как в моноприводном варианте, так и с приводом на все колеса. Отдача у движка хороша: при 150 л.с мощности тут 275 Нм крутящего момента – показатели, которыми многие конкуренты похвастать не могут. Будучи немаленькой машиной (длина кузова – 4553 мм), Tenet T7 уверенно чувствует себя в плотном городском потоке: разгон до 100 км/ч занимает 9,7-9,8 с в зависимости от версии. Динамика не рекордная, но, опять-таки, в сравнении выглядит достойно.
Что с оснащением?
Уже в базовой версии T7 «заходит с козырей», сразу давая владельцу полный набор «теплых опций»: обогрев всех сидений, обода рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Не потребуют доплаты датчики света и дождя, круиз- и климат-контроль, блок из двух дисплеев 12,3”, поддержка Android Auto / Apple CarPlay и четыре подушки безопасности.
В топ-версии добавятся электроприводы передних кресел, складывания передних зеркал и пятой двери, панорамная крыша, противотуманки, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и шторки безопасности, а также полный пакет ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.
Сколько стоит обслуживание?
По проведенным расчетам, три года обслуживания переднеприводного Tenet T7 можно уложить в сумму чуть более 100 тысяч рублей. Полноприводный кроссовер за то же время потребует немногим больше. Много это или мало? С одной стороны – сумма солидная, с другой – нарочито дешевый сервис в наше время воспринимается не иначе как бесплатный сыр.
Впрочем, относительно расценок на официальный сервис у Tenet T7 есть и вполне конкретные аргументы: участники рынка включают кроссовер в топ-3 автомобилей с наименьшей полной стоимостью владения – в которой, помимо прайса при покупке, именно статья расходов на ТО является одной из образующих. По словам директора по маркетингу АГ «Авилон» Юрия Блинова, столь высоко в этом рейтинге «семерка» забралась ввиду нескольких факторов: локальное производство, официальная сервисная сеть, доступные запчасти и конкурентная цена.
Немаловажная деталь
В августе 2026 года Tenet T7 обзавелся «допом», который ждали многие – официальным сертификатом на тягово-сцепное устройство (ТСУ). Начиная с этого месяца фаркоп можно установить как при покупке машины, так и позднее, обратившись к официальному дилеру.
Обещают, что монтаж займет минимальное время, и велик шанс, что ТСУ вам поставят прямо день обращения. А штука-то реально полезная: с обычными правами категории «B» можно буксировать прицеп разрешенной максимальной массой до 750 кг – этого хватит, чтобы перевезти лодку, гидроцикл, мотоцикл и даже «квадрик». Кроме того, есть предложение и для тех, кто путешествует с велосипедами или перевозит крупный багаж: на ваш Т7 теперь можно дополнительно приобрести и установить держатель или багажную платформу.
Сухой остаток
Полноценное российское производство, внушительные характеристики, богатое оснащение, недорогой официальный сервис… И цена новой машины – от 2 735 000 рублей, которую можно существенно «уронить» за счет фирменных акций и спецпредложений. Словом, текущий момент – настоящая прайм-эра для Tenet T7, и сдавать позиций он, кажется, не собирается. Чем ответят конкуренты?