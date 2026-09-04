Детальный обзор кроссовера Tenet T7: оснащение, обслуживание и цены

«За рулем» объяснил, почему Tenet T7 обошел по продажам ближайших конкурентов

Взлет бренда Tenet, с одной стороны, понятен, с другой – все же удивителен.

Особенно показательно в этой связи выглядит среднеразмерный Tenet T7 – достаточно крупный, но при этом сравнительно недорогой кроссовер с уверенной репутацией исходной китайской модели. Судите сами: сборка всей линейки Tenet стартовала на заводе «АГР» в Калуге в августе 2025 года, марка быстро набрала обороты и забралась в топ-10 бестселлеров. К октябрю изначально переднеприводный Tenet T7 получил версию с полным приводом и уже по итогам первого полугодия 2026-го стал... самым продаваемым SUV в России!

В это же время Tenet T7 добрался до еще одной вершины, отметившись как самая востребованная в РФ легковушка с автоматической трансмиссией… В чем секрет «обрусевшего "китайца"»?

Заглянем под капот