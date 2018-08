Российская линейка Mercedes-Benz С-класса пополнилась новинками

На отечественный рынок выходят 200-сильный C 200 4Matic, экзотичный гибридный вариант С-класса и спорткары с шильдиками AMG. Разброс базовых цен — от 2 090 000 до 4 620 000 рублей.

«Трехлучевая звезда» под занавес летнего сезона представила на российском рынке новые модификации С-класса. Исполнение C 200 4Matic со 184-сильной наддувной «четверкой» объемом 2,0 л (300 Нм) и полноприводной трансмиссией наводит «прицел» на BMW 320i xDrive с двигателем того же объема и идентичной мощности. По динамике разгона до 100 км/ч автомобили почти не отличаются — 7,6 с у Mercedes-Benz и 7,4–7,5 с у «бимера». Стартовые ценники тоже весьма схожи. За свежий «мерс» в комплектации «Особая серия» (включает такое оснащение, как светодиодная оптика, парктроник и 17-дюймовые колеса) попросят 2 090 000 рублей (комплектация «Особая серия»), а за вариант Sport с опциями AMG — 2 250 000 рублей. Дилеры BMW, напомним, установили минимальную планку в 2 022 000 рублей.

В августе выйдет на отечественный рынок и подзаряжаемый гибрид C 350 e с бензиновым 4-цилиндровым мотором мощностью 211 л.с. и 82-сильным электромотором. Интересно, много ли найдется охотников на седан в формате «Особой серии» с ценником от 2 700 000 рублей? Еще одна интересная и дорогая новинка из стана «цешек» — спортивный C 450 AMG 4Matic Sport, стоящий в фирменной табели о рангах ступенькой ниже «громовержца» C 63. У него 3-литровый наддувный V6 в 367 л.с., полноприводная трансмиссия и стартовые 3 200 000 рублей.

Появился у нас и вышеупомянутый сногсшибательный Mercedes-AMG C 63 и C 63 S. Мотор этого суперседана — V8 объемом 4,0 л с двумя турбонагнетателями — обладает недюжинной силушкой: 476 л.с. у базовой версии и 510 л.с. у модификации S. Прайс соответствующий: от 4 100 000 и 4 620 000 рублей. Для сравнения, 431-сильную четырехдверку BMW M3 в начальном оснащении можно купить за 3 941 000 рублей.