В России отзывают новенькие кроссоверы Volkswagen Teramont

Под отзыв попали автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2018 году. У них могут быть повреждены замки ремней безопасности.

Продажи большого семиместного кроссовера Volkswagen Teramont стартовали в России в марте, и вот уже первый отзыв — цитируем описание выявленного дефекта с сайта Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае, если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены».

Всего под отзыв попали 1174 кроссовера, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев проверят средние замки ремней безопасности во втором ряду сидений и при необходимости заменят их.

В мае Volkswagen отзывал в России седаны Polo из-за некачественных буксирных проушин.

Также в мае под отзыв попали модели Passat и Caddy, у которых были обнаружены заусенцы в фиксаторах подголовников, негативно влияющие на безопасность.

В марте Volkswagen отзывал с нашего рынка фургоны Crafter из-за некачественных сварных швов на крышках топливных фильтров.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen