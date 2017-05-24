В России отзывают новенькие кроссоверы Volkswagen Teramont

Под отзыв попали автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2018 году. У них могут быть повреждены замки ремней безопасности.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

Продажи большого семиместного кроссовера Volkswagen Teramont стартовали в России в марте, и вот уже первый отзыв — цитируем описание выявленного дефекта с сайта Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае, если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены».

Всего под отзыв попали 1174 кроссовера, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев проверят средние замки ремней безопасности во втором ряду сидений и при необходимости заменят их.

  • В мае Volkswagen отзывал в России седаны Polo из-за некачественных буксирных проушин.
  • Также в мае под отзыв попали модели Passat и Caddy, у которых были обнаружены заусенцы в фиксаторах подголовников, негативно влияющие на безопасность.
  • В марте Volkswagen отзывал с нашего рынка фургоны Crafter из-за некачественных сварных швов на крышках топливных фильтров.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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