Volkswagen создал «пауэр-банк» для электрокаров

Мобильная станция быстрой зарядки VW — это как пакет сока для того, чтобы «напоить» ваш электрокар. Она позволяет быстро пополнить запас энергии одновременно у четырех транспортных средств.

Инженеры Volkswagen хотят, чтобы после спортивного матча или концерта зрители — владельцы электрокаров не задумывались бы, достаточно ли у их транспортных средств энергии, чтобы доставить их до дома. Понятно, что заботятся в концерне, прежде всего, о владельцах машин своей марки, но и остальным это будет также небезынтересно. Владельцы электрокаров смогут подзарядить свое транспортное средство прямо на стоянке от своеобразного пауэр-банка, только не для мобильника, а для электромобиля. Компания предложила мобильную станцию с встроенными аккумуляторами энергоемкостью 360 кВтч, способную отдавать мощность в 100 кВт постоянного тока, что позволяет зарядить до 15 электромобилей, сообщает engadget.com. В среднем время зарядки каждого составляет 17 минут.

Если запас энергии в мобильном источнике иссякнет, владельцы просто увезут его, а на его место поставят полный. Если же устройство подключить к источникам питания, то оно может служить и в качестве стационарной зарядной станции. Также мобильный источник энергии может стать полностью «зеленым» и заряжаться от солнечной или ветровой энергии. Таким образом он снимет часть нагрузки с местной электросети в часы пик.

Первые такие станции собираются запустить в родном городе Фольксвагена Вольфсбурге в первой половине 2019 года, но только в рамках пилотного проекта. В других городах и населенных пунктах станции быстрой зарядки электромобилей появятся не раньше 2020 года. Инженеры концерна надеются, что это существенно облегчит жизнь владельцам электрокаров, потому что, создавая такие машины, не следует забывать и об инфраструктуре.

Недавно немецкая BMW попыталась изменить имидж электромобиля , как вялого и бесшумного транспортного средства. Стереотипы развенчивает гонщик Формулы 1 Сергей Сироткин.

Что касается Фольксвагена, то в компании недавно объявили, что объединят все наработанные технологии автоматизированного вождения в одной торговой марке под названием IQ Drive. Эти машины, разумеется, будут еще и электрическими.



Фото: Engadget.com

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