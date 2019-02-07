В России отзывают Bentley из-за глючной электроники

Под сервисную кампанию попали также автомобили со слабыми креплениями ремней безопасности.

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В России объявлен отзыв 207 автомобилей Bentley, в которых были обнаружены дефекты. У 111 автомобилей Bentley Continental, проданных в 2018 году, проблемы связаны с программным обеспечением, из-за чего происходят временные отключения усилителя руля. «Оживить» усилитель можно путем перезапуска двигателя.

Также под сервисную кампанию попали 96 автомобилей Bentley Muslanne, купленных в период с 2012 по 2018 годы. У них были обнаружены слабые крепления ремней безопасности задних сидений, которые могут не выдержать нагрузку в случае ДТП и оторваться. Причина дефекта деталей кроется в несоответствующем материале, из которого сделаны крепления.

Для устранения дефектов владельцам отзываемых Bentley необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера бесплатно обновят ПО блока управления усилителя рулевого управления моделей Continental и заменят крепления задних ремней безопасности на модернизированные на моделях Muslanne.

О необходимости обращения в сервис владельцев известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте, но узнать о том, что ваш автомобиль участвует в отзывной кампании, можно и самостоятельно, сравнив его VIN-код со списками кодов отзываемых Bentley Continental и Bentley Muslanne, опубликованными на сайте Росстандарта.

Фото: Bentley