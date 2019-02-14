Audi показала дизайн нового кроссовера

На автосалон в Женеву немецкая компания привезет концепт нового электрического кроссовера.

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Пока Audi распространила лишь дизайнерские скетчи своей главной мартовской премьеры, именуемой Audi Q4 e-tron. Из названия понятно, что речь идет о полностью электрическом кроссовере, который в будущем займет новую нишу.

Судя по скетчам, машина позиционируется выше уже ставшего серийным электрического кроссовера e-tron quattro. У Audi Q4 e-tron купеобразный силуэт, немного пересекающийся с кроссовером Audi Q8.

Передняя часть машины будет во многом схожа с флагманским седаном Audi Q8: здесь такая же восьмиугольная радиаторная решетка, большие воздухозаборники в бампере. У концепта узкие светодиодные фары со множеством отдельных ячеек. Надпись «e-tron», гласящая о принадлежности машины к электрической линейке Audi, находится в нижней части бампера.

Интерьер концепта также будет выполнен в нынешнем стилистическом направлении компании. Центральный экран немного развернут к водителю, судя по скетчам, у концепта вообще не останется «физических» кнопок, а управление всеми функциями будет возложено на сенсорные кнопки и экраны.

Технические детали пока не раскрываются. Вероятнее всего, машину построят на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. Не исключено, что силовую установку концепт позаимствует у e-tron quattro. Она состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 360 л.с. Запас хода от одной зарядки у машины равен 400 километрам.

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Фото: Audi