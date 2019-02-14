История неудачи любимого BMW: покрасил и разбил

Обидно: владелец мощного BMW M5 умудрился разбить его всего через 10 минут после того, как освежил краску.

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BMW M5 с двигателем V10 оказался слишком горячим, а яма на дороге — слишком коварной. В результате свежепокрашенный автомобиль вернулся в сервис спустя всего 10 минут после отъезда.

Алекс Грей не долго радовался блеску обновленной краски своего BMW M5. Едва он успел забрать спортседан из малярной мастерской, как тут же попал в аварию, не справившись с управлением.

Вероятно, у блогера Алекса Грея, снявшего видео, изначально был другой сценарий для ролика, но получилось так, словно он забрал машину из сервиса лишь для того, чтобы разбить и тут же вернуть обратно. В начале ролика мы видим играющий бликами на обновленной краске спортивный седан BMW M5. Возможно, что этот автомобиль никогда в жизни не выглядел так нарядно, а его цвет не был столь глубоким. Видно, что мастера потрудились на славу и внешность автомобиля вполне соответствует его содержанию. То есть двигателю V10, намек на который, кстати, вынесен и на номерной знак машины: «V10 FTW».

К сожалению, в жизни взлеты и падения следуют друг за другом иногда на слишком близком расстоянии. Спустя всего десять минут после того, как Алекс покинул мастерскую, он влетел в достаточно большую яму, которую из-за дождя и воды на дороге не смог заметить. В результате он потерял управление и вылетел на газон, снеся в процессе чей-то почтовый ящик.

Результат: передний бампер и лобовое стекло нуждаются в замене, пострадали также капот, правые двери, переднее правое крыло и накладка порога. Всего для ремонта любимого BMW блогеру теперь потребуется 4000 долларов, так как спортседан оказался не застрахован от подобных аварий.

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Фото, видео: YouTube