С приходом новых технологий водители стали отвлекаться чаще, в результате растут аварийность и смертность на дорогах.

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Организации, выступающие за безопасность дорожного движения, обвиняют в увеличении числа аварий не только мобильные телефоны и другие гаджеты, но и системы, устанавливаемые в автомобили их производителями.

Согласно статистике, которую приводит министерство транспорта Великобритании, количество водителей, погибших или серьезно раненых в результате того, что они отвлеклись, за последнее десятилетие выросло на 11%.

Исследование IAM Roadsmart указывает: несмотря на увеличение количества новых технологий, ежегодно появляющихся в транспортных средствах и направленных на повышение уровня безопасности благодаря простоте использования, ситуация с этой самой безопасностью в действительности только ухудшается.

Также в исследовании отмечается, что в 29% случаев, приведших к ДТП, отвлекающим фактором были дети, в 27% — смена водителем радиостанции, в 26% — пассажиры на заднем сиденье, в 24% — звонки по мобильному телефону и в 15% случаев — системы навигации.

Отвлечение внимания водителей является основной причиной аварий во всем мире. Согласно данным Европейской комиссии, от 10% до 30% столкновений в Европе произошло из-за того, что водитель отвлекся. В США по этой причине ежегодно гибнет около 3,5 тыс. человек.

Напомним, что в 2017 году исследование IAM Roadsmart выявило поразительную вещь: чаще всего водители попадали в ДТП во время введения адреса в навигатор или масштабирования карты. С появлением голосового набора количество аварий существенно сократилось. Теперь же под сомнение ставится безопасность управления информационно-развлекательными системами.

Для привлечения внимания водителей на некоторых дорогах используется шумовая разметка.

Ежегодно в мире на дорогах погибает около 1,35 млн человек. Это самая частая причина насильственной смерти.

Фото: Why Kei on Unsplash