Ежегодно в ДТП погибает 1,35 млн человек

Гибель в аварии — самая частая причина смерти на современной Земле. В какой стране больше всего шансов погибнуть в ДТП? Кто чаще умирает в аварии: пешеход, велосипедист, райдер, автомобилист? Нашлись люди, которое это подсчитали.

Ежегодно на нашей планете в дорожно-транспортных происшествиях погибает 1,35 млн человек. Цифра пугает. Для сравнения, 1,35 млн человек — это население города размером примерно с Копенгаген, Нижний Новгород, Казань, или целая страна, такая как Эстония.

В докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), говорится, что гибель в ДТП — основная причина смерти на Земле детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет. Единственный положительный тренд, выявленный в 424-страничном отчете, заключается в том, что показатели смертности относительно численности населения мира в последние годы стабилизировались.

«Эти смерти являются недопустимой ценой за мобильность, — комментирует доклад генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреус. — Нет оправдания бездействию. Это проблема, для решения которой есть проверенные меры. Этот отчет является призывом к правительствам предпринять более активные действия для реализации этих мер».

Как правило, риск смерти в результате дорожно-транспортных происшествий примерно в три раза выше в странах с низким уровнем дохода по сравнению с более богатыми странами. Самый высокий показатель смертности (26,6 смертей на 100 000 человек населения) зарегистрирован в Африке, а самый низкий (9,3 смертей на 100 000 человек) — в Европе. По сравнению с предыдущим докладом ВОЗ за 2015 год, страны Северной и Южной Америк, Европы и западного побережья Тихого океана сообщили о снижении смертности на дорогах.

В исследовании говорится, что на пешеходов и велосипедистов приходится около 26% всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Этот показатель особенно высок в Африке (44%) и Восточной Европе (36%). С другой стороны, на мотоциклистов и их пассажиров приходится примерно 28% всех случаев смерти на дорогах.

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