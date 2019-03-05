На машину мэра упал снег с крыши и повредил ее

Глава Якутска временно осталась без служебного автомобиля.

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Сильные снегопады в этом году идут по всей России, а не только в ее центральной части. Якутск тоже затронуло снежной стихией, в городе даже проводили специальный трехмесячник по санитарной очистке города.

Но усилия городских властей не спасали служебный автомобиль мэра города Сарданы Авксентьевой. Обрушившийся с крыши многоквартиного дома попал прямо на крышу Toyota Camry, которая и возит градоначальника. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. А вот автомобиль отправился в ремонт, он был застрахован по Каско.

Сама Сардана Авксентьева находится в краткосрочном отпуске, сейчас ее обязанности исполняет Владимир Федоров. Он заявил, что давал поручение управам и управляющим компаниям усилить работу «по очистке крыш многоквартирных жилых домов от снега с соблюдением норм безопасности».

«Снега в эту зиму выпало больше нормы, поэтому внимание нужно уделять не только уборке и вывозу снега с тротуаров, дворов и дорог, но и с крыш домов. Безопасность людей, сохранность их имущества — прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд», — сказал Федоров.

После инцидента Федоров обратился к горожанам с просьбой быть внимательными и осторожными, не пересекать оградительные ленты во время очистки крыш от снега.

Сардана Авксеньтева прославилась тем, что пересадила городских чиновников с дорогих внедорожников на УАЗы.

Во время сильных снегопадов в Москве городские чиновники попросили водителей возить с собой лопаты.

Фото: instagram.com/dtp_ykt/