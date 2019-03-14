650 000 000 000 руб. потратят на Четвертое транспортное кольцо

Хорды соединят между собой по решению Владимира Путина.

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Построить в Москве еще одну кольцевую магистраль, Четвертое транспортное кольцо (ЧТК), которая расположится между ТТК и МКАД, задумал в свое время бывший мэр столицы Юрий Лужков. Но новые власти посчитали проект слишком затратным и решили ограничиться несколькими хордами: Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной. Замыкать их в кольцо не планировалось.

Однако теперь риторика поменялась, было принято решение соединить хорды в кольцо протяженностью 133 километра. Причем решение это принимал президент Владимир Путин, а не власти города.

«Президентом страны принято решение об ускорении строительства большого хордового кольца, для этого единым оператором этого проекта станет компания „Мосинжпроект“, — заявил вице-мэр Марат Хуснуллин.

Северо-Западную и Северо-Восточную хорды соединят в районе Фестивальной улицы с выходом на дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу Москва — Санкт-Петербург. Южная рокада пересечется с Северо-Западной хордой в районе Крылатское.

Причем Юго-Восточную хорду продлят, и она выйдет на трассу М-7 «Волга». А Северо-Западная хорда должна обеспечить связь между северо-восточными и юго-западными районами Москвы, минуя центр города.

По словам Хуснуллина, общая протяженность дорог составит 307 километров, кольцо будет включать в себя 158 искусственных сооружений. Единым оператором по проектированию и строительству хордового кольца назначен «Мосинжпроект», принадлежащий московским властям. Именно эта компания является подрядчиком по большинству объектов строительства дорожной инфраструктуры в столице.

Стоимость хордового кольца, по оценке генерального директора «Мосинжпроекта» Марса Газизуллина, составит порядка 350 млрд руб., а вот Марат Хуснуллин накануне заявил, что в это строительство будет инвестировано 630 млрд руб. Работы планируется закончить к 2024 году, но замкнуть кольцо должны уже через два года.

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы