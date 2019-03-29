Пожарные утопили машину, чтобы та не загорелась

Голландские борцы с огнем сутки продержали гибридный BMW i8 в воде, чтобы избежать возгорания его батареи.

На европейском рынке бум спроса на электромобили, продажи которых растут на фоне антидизельной пропаганды и введения в сентябре прошлого года нового цикла испытаний на экономичность и вредные выбросы (WLTP).

Гибридные автомобили тоже пользуются спросом, особенно в тех странах, где налоги на обычные машины высоки, а спрос на гибриды и электромобили стимулируется государством (Нидерданды, Норвегия).

Но гибриды и электромобили таят себе опасность: в случае возгорания их практически невозможно потушить водой. Литий-ионные батареи хорошо защищены от влаги, потому загоревшейся электромобиль чаще всего не получается потушить обычными способами, и он выгорает дотла.

Пожарные в странах, где распространены гибриды и электромобили, в курсе этого и имеют соответствующие инструкции. Например, в Нидерландах бригада, вызванная к задымившемуся на стоянке у дилера гибридному BMW i8, от греха подальше решила попросту его утопить. Для этого к месту ЧП была привезена большая емкость с водой, в которую и погрузили машину.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, продержали гибридный электромобиль там почти сутки и лишь после этого достали и вернули дилеру. Который теперь решает, что делать с утопленницей. Машина пришла в полную негодность. Вероятнее всего, после экспертизы купе удастся вернуть баварскому производителю.

Накануне стало известно, что smart будет делать только электромобили, причем в Китае, но продавать их станут по всему миру.

В середине марта Tesla показала компактный кроссовер Model Y. В Европе его очень ждут.

Фото: Facebook