Уже на 60% наш! Но Renault Arkana еще увеличит локализацию

Пока 1,33-литровый двигатель будет поставляться на российский завод из Испании, а вариатор — из Мексики.

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О планах локализации турбированного 150-сильного двигателя TCe 150 объемом 1,33 литра, разработанного в сотрудничестве с концерном Daimler AG, и вариатора Jatco для Renault Arkana рассказал эксперт по продукту Renault региона Евразия Анатолий Калицев во время мировой премьеры кросс-купе, которая прошла в Москве.

На данный момент уровень локализации автомобиля составляет более 60%. В основном этот показатель достигнут за счет использования деталей кузова и интерьера российского производства. В ближайшее время компания намерена повысить уровень локализации Arkana до 70%. Это связано с множеством новых деталей в конструкции кросс-купе. Например, шасси более чем на 55% состоит из новых компонентов, производство которых будет постепенно локализовываться в нашей стране.

Выпуск двигателя и вариатора в России также увеличат процент локализации Renault Arkana, но пока не сообщается, где и кем будут производиться данные агрегаты. Не исключено, что для этого станут использоваться производственные мощности АВТОВАЗа. Arkana также получит атмосферный мотор объемом 1,6 литра и две механические коробки передач.

Тест-драйв нового Renault Arkana можно найти здесь.

Кроссоверы Renault Arkana з акончились уже через 3 часа после начала продаж. Ждем новой партии.

Фото: Renault