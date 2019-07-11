В России почти не осталось «зайцев» на дорогах

Материалы по темеВ России вводится новый штраф до 2500 рублей
«Удалось значительно снизить — с 8% до 1% — число неплательщиков сегодня на платных дорогах», — приводит слова Волкова РИА Новости. При этом чиновник не объяснил, за счет чего удалось добиться такого эффекта.
Ранее для борьбы с «зайцами» на платных дорогах в правительстве предложили ввести штраф в 2500 рублей. Деньги, по задумке авторов законопроекта, будут направляться в бюджеты тех регионов, на территории которых был оштрафован водитель.
Сейчас в России есть 1300 километров платных дорог, они проходят по территории Калужской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Московской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга.
- Политика репрессивного законотворчества будет продолжаться: штрафов станет больше и суммы их вырастут.
- Из-за некомпетентности некоторых полицейских МВД намерено упростить ПДД: в них уже невозможно разобраться.
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