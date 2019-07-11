В России почти не осталось «зайцев» на дорогах

Достичь снижения количества нарушений с 8% до 1% удалось еще до появления штрафа за проезд по платным трассам без оплаты.

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О существенном снижении числа водителей, которые ездят по платным дорогам в России, не оплачивая проезд, заявил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков.

«Удалось значительно снизить — с 8% до 1% — число неплательщиков сегодня на платных дорогах», — приводит слова Волкова РИА Новости. При этом чиновник не объяснил, за счет чего удалось добиться такого эффекта.

Ранее для борьбы с «зайцами» на платных дорогах в правительстве предложили ввести штраф в 2500 рублей. Деньги, по задумке авторов законопроекта, будут направляться в бюджеты тех регионов, на территории которых был оштрафован водитель.

Сейчас в России есть 1300 километров платных дорог, они проходят по территории Калужской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Московской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга.