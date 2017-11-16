Неожиданный чемпион июля: всех обогнал Ford Focus

В июле российский рынок подержанных легковых автомобилей подрос на 5,4%, и впервые модельную «десятку» возглавила иномарка.

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Объем российского рынка автомобилей с пробегом в июле 2019 года составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Напомним, что в июне падение этого рынка составило 4,8%.

Топ-10, как всегда, возглавила Lada с результатом 122,4 тыс. штук, что на 3,2% больше показателя годичной давности. На долю отечественного бренда стабильно приходится 25% всех продаж на вторичке.

На втором месте с большим отрывом японская Toyota с результатом 54,7 тыс. подержанных автомобилей (+4,2%). На третьем — Nissan с 27,6 тыс. шт., который прибавил 6,2% к результату годичной давности, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В ведущую десятку также попали Hyundai (26 тыс. шт.; +10,2%), Kia (24,5 тыс. шт.; +16,4%), Chevrolet (20,7 тыс. шт.; +3,3%), Volkswagen (20,2 тыс. шт.; +9,5%), Ford (19,9 тыс. шт.; +4,4%), Renault (18,3 тыс. шт.; +14,1%) и Mitsubishi (14,7 тыс. шт.; +4,8%).

Все марки из ведущей десятки показали в прошлом месяце положительную динамику.

В списке моделей впервые на первую строчку «взобрался» Ford Focus — месяц он завершил с результатом 12,5 тыс. единиц, что на 2,5% больше, чем в июле 2018 года. Отечественная Lada 2114 сдвинулась на второе место — ее продажи составили 12,4 тыс. машин (+0,3%). На третьем месте Lada 2107 — 11,1 тыс. экземпляров (-0,7%). В десятку также попали Hyundai Solaris (10,1 тыс. шт.; +19%), Toyota Corolla (9,8 тыс. шт.; +5,5%), Lada 2107 (9,7 тыс. шт.; +1,7%), Kia Rio (9,5 тыс. шт.; +27,4%), Lada 2110 (8,8 тыс. шт.; —5,7%), Lada 4x4 (7,6 тыс. шт.; +8,7%) и Lada 2190 (7,6 тыс. шт.; +17,2%).

За 7 месяцев 2019 года в России было перепродано 2 997 299 автомобилей с пробегом , что на 0,4% меньше аналогичного показателя 2018 года.

За 800 тыс. рублей новым можно купить только автомобиль В‑класса, зато вторичный рынок предлагает массу вариантов на целых два уровня выше. Об этом читайте в материале нашего автора.

Фото: autowp.ru