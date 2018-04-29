Остановлены продажи Ларгуса: найден серьезный дефект — журнал За рулем

Остановлены продажи Ларгуса: найден серьезный дефект

Причиной стал обнаруженный дефект топливной системы у почти тысячи автомобилей.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

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АВТОВАЗ остановил продажи популярного универсала Lada Largus. Предприятие было вынуждено пойти на это из-за серьезного дефекта, обнаруженного в топливной системе автомобилей.

Как сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные источники на заводе, дефект связан с несоответствием по течи топливных трубок. Он может присутствовать не на всех автомобилях, но чтобы убедиться в исправности машин, решено проверить их всех.

На данный момент выявлено 935 дефектных универсалов, которые сошли с конвейера в период с 2 по 13 сентября этого года. Есть риск, что некоторые автомобили с несоответствием по течи топливных трубок были уже переданы клиентам. Таким образом, не исключена отзывная кампания в отношении этих машин.

Продажи универсалов Lada Largus возобновятся сразу после устранения выявленного дефекта на нереализованных машинах. Это несколько снизит объемы продаж модели, которая пользуется большим спросом и продается ежемесячно в количестве порядка 3–3,5 тыс. экземпляров.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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