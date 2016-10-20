Тест на самосохранение: сколько часов можно быть за рулем без вреда?

Больше года прошло с вступления в силу приказа Минтранса, который определил, сколько времени можно находиться водителю за рулем машины. Стала известна статистика: за девять месяцев текущего года аварийность снизилась на 2%.

Странно было бы предполагать, что в эти 2% входят люди, которые прочитали приказ Минтранса и последовали его рекомендациям — выспались. А значит в дороге их не сморила усталость. Но почему бы и нет...

По утверждению врача-терапевта Анны Землянухиной, даже врачи во время медосмотров водителей после опубликования приказа начали чаще напоминать им, что время беспрерывного вождения должно ограничиваться четырьмя с половиной часами, а после этого нужно устроить себе хотя бы 15-минутный перерыв.

15 минут — это не так мало, как может показаться. За 15 минут организм успевает переключиться, расслабиться и взбодриться. Более того, за это время можно даже выспаться.

Но ряд медиков придерживаются мнения, что отдых должен продолжаться все же несколько дольше — 45 минут. Сомнолог Виктор Михайлов, например, отмечает, что отдых надо проводить не сидя в машине, а активно, с хорошей разминкой на свежем воздухе. По нормативам обязательный ежедневный отдых должен длиться как минимум 11 часов. Увы, но большинство автомобилистов-профессионалов не следуют этим простым правилам, подвергая опасности не только себя, но и пассажиров. В результате недосыпа и переутомления может возникнуть такой эффект, как микросон, который длится от 3 до 10 секунд. Нетрудно представить, что может случиться: ведь за это время на скорости 80 км/ч машина способна преодолеть дистанцию от 70 до 220 метров.

Также стоит помнить, что продолжительное нахождение за рулем снижает внимательность и скорость реакции автомобилиста — он перестает обращать внимание на неровности, знаки, иные авто, которые выезжают с прилегающих дорог и на встречку. Помимо этого долгое сидение на одном месте отрицательно сказывается на кровообращении, от постоянного напряжения портится зрение, есть вероятность развития хронических заболеваний костей и мышц.

К сожалению, среди водителей остаются очень умные скептики, которые предпочитают бравировать выносливостью вместо того, чтобы послушать врачей. Вот несколько примеров, которые мы собрали на разных форумах:

—До Сочи из Москвы ехали без остановки 15 часов.

— СПб—Иваново около 1000 км, Лада Ларгус, 14 часов, один за рулем, полет нормальный, туда и обратно 3 раза в год.

— Было время, работал на фуре водителем на дальние рейсы, напарник поспорил с клиентом и проехал от Москвы до Краснодара за 21 час, не вставая из-за руля, по приезду в Краснодар от левого зеркала ничего не осталось, а напарник просто вырубился и довольно долго спал.

— Ехал из Крыма до Минска 22 часа. Больше таких подвигов повторять не намерен.

— Вот и я смог продержаться без сна 20 часов. Это ужасно. Поэтому не советую.

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