Kia представит в Лос-Анджелесе загадочный автомобиль

Есть несколько догадок относительно того, что это может быть за модель: кроссовер, седан или пикап.

Материалы по теме Kia Soul стал российским

Kia заявила о громкой премьере загадочного автомобиля на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется на следующей неделе, 22 ноября, и продлится до 1 декабря. Что это будет за модель — неизвестно, но у нас есть несколько предположений.

Зная, что речь идет о серийном автомобиле, а не об очередном концепте, демонстрирующем стиль и технологии, можно с высокой долей вероятности предположить, что в Лос-Анджелесе состоится премьера нового поколения кроссовера Kia Sorento. Испытания автомобиля начались еще в июне этого года, и он попадал в объективы папарацци уже много раз. Судя по снимкам, модель станет больше автомобиля предыдущего поколения и внешне он будет похож на другую новинку компании — кроссовер Telluride. Согласно слухам, продажи нового поколения кроссовера должны начаться в следующем году, а значит автосалон в Лос-Анджелесе является идеальным местом (и временем) для мировой премьеры.

Не исключено, что загадочной моделью может оказаться новое поколение седана Kia Optima. Недавно автомобиль был представлен в версии для азиатского рынка, и теперь могут показать его американский вариант.

Третья догадка — мы увидим Kia Seltos, представленный в Индии этим летом. Только его версию для американского рынка, что, как и в случае с Оптимой, не так интересно, как если бы это был новый Sorento.

Четвертый вариант, из разряда автомобильной фантастики, — если Kia представит в Лос-Анджелесе свой первый пикап. Его появление намечено на 2022 год, но что мешает компании показать предсерийный вариант?

Тест-драйв нового Kia Seltos, который скоро поступит в продажу в России, вы найдете здесь.

Фото: Kia