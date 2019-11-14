Kia представит в Лос-Анджелесе загадочный автомобиль

Вы наверняка замечали: едешь за какой-нибудь машиной по свободному шоссе. Впереди нет препятствий. Но у машины постоянно загораются стоп-сигналы. Зачем ее водитель давит на тормоз — загадка. Оказывается, есть несколько ситуаций, в которых без этого не обойтись.
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
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