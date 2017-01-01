Компания готовится показать на многоотраслевой выставке China International Import Expo 2019 концепт кроссовера Futuron.

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В новой модели все необычно — и силуэт с клиновидной задней частью, и рельефная пластика боковин, и огромные двери, и стеклянная сферическая крыша. Производители говорят, что она навеяна изображениями летающих тарелок. Не автомобиль, а космический корабль!

Специалисты Kia охотно признают, что на Футуроне они отработали новые стилевые решения — так родился невероятный дизайнерский экзерсис. Модель вполне удобна: открываешь одну дверь, а доступ появляется сразу к двум рядам сидений.

Тонкая световая полоса на боках подчеркивает рельефные формы автомобиля. В дизайне светотехники и материалах отделки салона обыгрывается мотив «драконьей кожи» — дань восточной культуре.

Длина и высота концепта составляют 4850 и 1550 мм соответственно, колесная база измеряется 3000 мм. Утверждается, что Kia Futuron построен на полностью электрической платформе, однако, скорее всего, это лишь демонстрационный макет без глубокой технической проработки, поскольку никаких технических характеристик компания не приводит.

Концепт кроссовера Kia: крыша — как летающая тарелка Компания готовится показать на многоотраслевой выставке China International Import Expo 2019 концепт кроссовера Futuron. Концепт кроссовера Kia: крыша — как летающая тарелка

А вот как выглядит новая Kia Optima.

Фото: Kia