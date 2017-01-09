Фото модели показывают, насколько серьезно Kia относится к дизайну.

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Сегодня компания Kia опубликовала первые фотографии новой Оптимы. До этого публиковались лишь рисунки автомобиля. Автомобиль на снимках предназначен для продаж в Южной Корее, которые начнутся уже в декабре этого года. Пока неизвестно, когда компания представит автомобили для Европы и, в частности, России, но можно предположить, что модель дня нашего рынка практически не будет отличаться от той, которую вы видите на фотографиях.

Седан получил покатую линию крыши, благодаря чему напоминает купе или лифтбек, но все же это седан с классической крышкой багажника. Изгиб крыши подчеркивает идущая вдоль нее серебристая линия, заходящая под заднее стекло, что придает силуэту Оптимы воздушности и легкости.

Новая Optima стала длиннее на 50 мм (4905 мм) и шире на 25 мм (1860 мм). При этом высота автомобиля уменьшилась на 20 мм (1445 мм). Седан должен быть просторнее предшественника благодаря увеличенной на 45 мм (2850 мм) колесной базе.

Оснащаться автомобиль может не только 16-дюймовыми, но и 17-, 18-, а также эффектными 19-дюймовыми двухцветными дискам.

Салон новой Оптимы Kia пока не показывает, но на опубликованном ранее рисунке видно, что дизайн его стал современнее и во многом напоминает салон нового седана Hyundai Sonata. Реальные фотографии салона, а также информацию о линейке двигателей нового седана мы получим в декабре, когда продажи Оптимы начнутся в Южной Корее.

Первые фото новой Kia Optima: похоже на купе, но седан Фото модели показывают, насколько серьезно Kia относится к дизайну. Первые фото новой Kia Optima: похоже на купе, но седан

Kia Optima может получить в России те же моторы, что и новый Hyundai Sonata.

Фото: Kia