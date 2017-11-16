Новая модель Kia и Hyundai получит несколько вариантов кузова

Исполнительный директор Kia Motors Australia рассказал: будущий пикап получит несколько типов кабин.

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Hyundai уже давно работает над созданием своего первого пикапа, концепт которого был представлен на автосалоне в Детройте в 2015 году. Компания все еще прорабатывает детали будущего автомобиля.

Тем временем о выпуске пикапа заговорили и в компании Kia, руководство которой заявило, что также собирается выпустить легковой грузовик. Оба автопроизводителя намерены выпускать пикапы с разными типами кабин. Об этом в интервью CarsGuide рассказал исполнительный директор Kia Motors Australia Дэмиен Мередит.

Пикапы получат кабины как с двумя рядами сидений, так и с одним. Оснащаться же автомобили будут не только бензиновыми, но и турбодизельными двигателями. Благодаря большой грузоподъемности и возможности буксировать тяжелые прицепы первый пикап Hyundai и Kia будет весьма конкурентоспособным. Основным рынком сбыта пикапов остается США, поэтому в данный момент Kia изучает его, чтобы выпустит модель с наиболее востребованными характеристиками.

Рынок пикапов, как и кроссоверов, растет. На нем появляются новые модели, которые заметно отличаются от конкурентов. Это, например, новый Ford Ranger и Jeep Gladiator.

Новый пикап планируется поставлять не только в США, но и в Австралию. Не исключено, что его предложат и российским автомобилистам, которые очень благосклонно относятся к продукции корейских производителей Kia и Hyundai.

Об особенностях нового пикапа Hyundai можно узнать здесь.

Фото: Kia