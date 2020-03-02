В Москве теперь чистый воздух. Примерно как в Люксембурге

По итогам 2019 года столица вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов.

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Москва улучшила в 2019 году позиции в рейтинге World Regional Capital City Ranking и заняла 70 место, став наряду с Берлином, Стокгольмом и Хельсинки городом, который соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по концентрации взвешенных частиц PM 2,5

Специалисты проанализировали ситуацию с загрязнением атмосферы в 85 столицах. Чем ниже строчка рейтинга, на которой расположен город, тем лучше в нем ситуация с частицами PM 2,5.

Теперь Москва наряду Люксембургом, Берлином, Копенгагеном и Лиссабоном входит в число городов, которые соответствуют требованиям ВОЗ по концентрации взвешенных частиц PM 2,5.

В Топ-10 самых чистых городов с точки зрения экологии, в 2019 году вошли (по уровню среднегодовой концентрации частиц PM 2,5 (мкг/м³) в воздухе):

Нассау, Багамские острова (3.3)

Шарлотта-Амалия, Ви ргинские острова(США) (3.6)

острова(США) (3.6) Рейкьявик, Исландия (5.5)

Таллинн, Эстония (5.5)

Хельсинки, Финляндия (6.0)

Стокгольм, Швеция (6.1)

Веллингтон, Новая Зеландия (6.7)

Оттава, Канада (7.3)

Осло, Норвегия (7.5)

Кито, Эквадор (8.6)

В Москве этот показатель составляет 10, почти такой же как у Люксембурга (9.9)

В десятку стран с самым чистым воздухом вошли:

Багамские острова (3.3)

Виргинские острова (3.5)

Исландия (5.6)

Финляндия (5.6)

Эстония (6.2)

Швеция (6.6)

Норвегия (6.9)

Новая Зеландия (7.5)

Канада (7.7)

Австралия (8)

Россия здесь расположилась на 81 месте с показателем уровня концентрации взвешенных частиц PM 2,5 — 9.9, чуть отстав от Испании (9.7).

Странами с самым загрязненным воздухом стали: Бангладеш (83.3), Пакистан (65,8), Монголия (62), Афганистан (58.8) и Индия (58.1). Среди городов это: Дели, Индия (98.6), Дакка, Бангладеш (83.3), Улан-Батор, Монголия (62), Кабул, Афганистан (58.8) и Джакарта, Индонезия (49.4).

Рейтинг городов по уровню концентрации в воздухе частиц РМ 2,5 составляет швейцарская компания IQAir, производитель приборов для измерения качества воздуха, используя свои данные, а также официальные данные мониторинга качества воздуха в городах.

PM 2,5 — это твердые частицы пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов размером менее 2,5 микрон, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе, которые приводят к загрязнению воздуха в мегаполисах. Главным источником такого загрязнения является транспорт.

Столичные власти полагают, что улучшила экологию реорганизация дорожного движения, создание перехватывающих парковок, ограничение проезда большегрузного транспорта в центр города, а также развитие общественного транспорта: запуск новых станций метро, создание и развитие Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, пишет АГН «Москва».

Кроме того, в столице действуют меры поддержки экологически чистого транспорта: на пять лет отменен транспортный налог на электрокары, растет число частных электромобилей, есть несколько сотен электробусов, электромобили внедряются в каршеринг.

Начиная с июля 2021 года все стоящие на учете в ГИБДД транспортные средства разделят по экологическим классам. На этом настаивают в Государственной думе РФ. Сейчас более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экоклассе.

Фото:Unsplash