Угнали фуру с туалетной бумагой. Тоже виноват коронавирус — журнал За рулем

Угнали фуру с туалетной бумагой. Тоже виноват коронавирус

Полиция нашла украденный трейлер.

Материалы по теме
Автомобили, штрафующие за парковку, теперь обрабатывают хлоркой

Никто не может понять, почему мировая эпидемия вдруг обострила потребность людей во многих странах в приобретении рулонов бумаги. Тем не менее в США это ощущается особенно остро, в интернете немало роликов с драками за продукцию гигиены в супермаркетах. А недавно полиция Северной Каролины обнаружила более 8 тонн туалетных принадлежностей в украденной фуре.

Стражи порядка не стали называть имя водителя, сославшись на то, что тема туалетной бумаги сейчас «довольно чувствительна», сообщает Fox News.

Полиция, получив сообщение о краже, обнаружила машину на трассе и проследила за ней до склада. Фура была загружена бумажными полотенцами, туалетной бумагой и другими предметами гигиены. Ее перегнали туда, куда она и должна была проследовать, а копы заявили, что пристально расследуют инцидент из-за повышенного интереса к теме туалетной бумаги в стране.

Фото: Guilford County Sheriff’s Office

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...