Нулевой выхлоп возможен: BMW и Toyota внедрят через два года

Обмен технологиями, несколько лет работы — и, похоже, запредельную цену топливных элементов наконец-то удалось снизить.

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Совместные изыскания немецкого и японского брендов завершились созданием силовой установки, которая сейчас находится всего в паре лет от промышленного использования. Топливные элементы уже использовались различными компаниями на своих моделях, но разработка BMW i Hydrogen NEXT имеет шансы стать серийной.

Состав элементов установки стандартен для такого рода систем: электродвигатель, трансформатор напряжения и собственно топливные элементы, вырабатывающие ток в результате реакции водорода и кислорода. BMW i Hydrogen NEXT умеет выделять кислород из окружающего воздуха, а вот запасы водорода хранятся в паре массивных баллонов, которые мы видим на фото. Единственный выхлоп такой установки — водяной пар.

Прототип выглядит легко встраиваемым в современную модульную платформу, поэтому при адекватной цене срок выхода на рынок в 2022 году не выглядит фантастичным. Максимальная отдача BMW i Hydrogen NEXT составит 374 л.с., а первым её получит кроссовер BMW X5.

А в Volkswagen к тому же сроку планируют сделать по электрической модели для каждого сегмента, в котором представлен бренд.

Фото: BMW