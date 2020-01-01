Как мы проведем это лето? Опрос «За рулем»

Коронавирус внес серьезные коррективы во многие наши планы. Каким образом поменялись они на летний отдых, мы решили выяснить с помощью опроса на сайте «За рулем».

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Готовы ли россияне к автомобильным путешествиям этим летом, решили выяснить «За рулем» и специалисты аналитического агентства «Автостат». С 23 по 28 июня был проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие 1200 респондентов. Выяснилось, что свыше половины респондентов (около 57%) связывают свои планы на летний отдых с автомобилем.

Куда собираются поехать отдыхать на автомобиле участники опроса? Практически каждый пятый (22,4%) хочет отправиться на машине к морю, а в планах у каждого шестого (16,2%) — нанести «автовизит» к родственникам и знакомым. В автомобильное турне по историческим местам и культурным центрам собираются поехать 10,3%. Еще 7,7% не думают о дальних путешествиях, их вполне устроят небольшие выезды на природу, например на рыбалку.

Более 43% опрошенных ответили, что не поедут в автопутешествие. При этом каждый третий (33,9%) решил вообще никуда не ехать, а провести отпуск дома или на даче. Причем по сравнению с результатами прошлогоднего опроса «невыездных» стало почти на 10% больше.

А примерно каждый десятый (9,5%) предпочитает путешествовать самолетом или поездом.

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

На мой взгляд, сейчас отличное время для автопутешествий одного дня. В радиусе 100–200 км от дома можно найти впечатляющие исторические и природные места, на которые в прежние годы мы почему-то не обращали внимания. А если найдется, где переночевать, можно организовать прекрасный уикенд и показать детям родной край. И не забывайте, что, прихватив с собой велосипеды, самокаты, надувные лодки и другие средства индивидуальной мобильности, вы откроете еще больше интересного.

Постепенно восстановился спрос на автомобильные холодильники, телевизоры, навигаторы, видеорегистраторы и другие автотовары для путешествий.

Фото: Depositphotos